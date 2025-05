Cyril Hanouna – Bétharram : «Bayrou est sorti de cette commission avec le sentiment d'avoir lavé son honneur», affirme Olivier Dartigolles

Au lendemain de l'audition de François Bayrou dans le cadre de l'affaire Bétharram, Olivier Dartigolles révèle qu'il a abordé le sujet avec le Premier ministre longuement il y a quelques semaines. Il livre l'état d'esprit de ce dernier et estime que le maire de Pau a pu "laver son honneur". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

5h30. Pendant 330 minutes mercredi, François Bayrou a été auditionné dans le cadre de l'affaire des violences physiques et sexuelles dans l'établissement béarnais Notre-Dame-de-Bétharram. Une longue audition durant laquelle l'actuel Premier ministre a pu s'expliquer en longueur sur ce qu'il savait et surtout sur ce qu'il ne savait pas.

"Il était très touché humainement"

"J'en avais parlé longuement avec lui il y a quelques semaines et il attendait ce rendez-vous", affirme Olivier Dartigolles dans On marche sur la tête. "Il y avait une urgence chez lui, il disait 'ça me tarde, il faut que ça arrive, je vais pouvoir enfin m'expliquer'. Il était très touché humainement", rappelle le chroniqueur.

Pour l'occasion, le maire de Pau s'était préparé "d'une manière quasiment chirurgicale", et c'est un succès à l'en croire. "Bayrou est sorti de cette commission d'enquête en ayant le sentiment, à juste titre je crois, d'avoir lavé son honneur. Et tant mieux pour lui, ça ne règle pas sa situation politique, l'espérance de vie de ce gouvernement, mais il a pu s'en expliquer."