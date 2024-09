Primes JO, immigration, insécurité... Au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau a du pain sur la planche

Sur le bureau de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Le successeur de Gérald Darmanin devra arbitrer, dans les toutes prochaines semaines, des sujets brûlants. À commencer par le budget 2025, le nerf de la guerre pour la place Beauvau.

Un bras de fer commence d'ailleurs à se dessiner avec Bercy, car les policiers exigent une augmentation de l’enveloppe allouée au ministère de l’Intérieur. La ligne rouge à ne pas franchir, prévient un syndicaliste, serait que les agents ne touchent pas leurs primes JO d’ici à la fin de l’année. Or des rumeurs laissent entendre qu’elles pourraient être versées l’année prochaine. "Pas question de faire des économies sur la sécurité", tranche un policier.

Intenses tractations entre Beauvau et l'Élysée

Autre sujet en haut de la pile : l'immigration. Bruno Retailleau va-t-il acter un cap clair ? Va-t-il couper les appels d’air migratoires en limitant le regroupement familial ou en réduisant les soins pour les clandestins présents sur le territoire ? Le nouveau ministre est aussi attendu sur la lutte contre l’insécurité - notamment les violences sur la voie publique - les refus d’obtempérer et les atteintes aux biens. Autant d'actes de délinquance quotidienne qui plombe l'image d'une France sûre et sécurisée. Les premiers arbitrages sont attendus dans les toutes prochaines heures.

Enfin, alors que les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie font cette semaine leurs adieux aux armes, le choix de leurs remplaçants va faire l’objet d’intenses tractations entre Beauvau et l’Élysée. Et sera un indice révélateur du rapport de force entre Emmanuel Macron et son Premier ministre.