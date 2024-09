Nouveau gouvernement : «Le navire ne changera pas de cap», selon la ministre de l'Education nationale, Anne Genetet

L'Éducation nationale "ne changera pas de cap", a déclaré lundi la nouvelle ministre Anne Genetet, lors de la passation de pouvoirs avec Nicole Belloubet. "Le navire ne changera pas de cap", a dit l'ex-députée Renaissance sur fond d'instabilité chronique et inédite au poste de ministre de l'Éducation nationale, avec cinq titulaires depuis 2022.

"L'exigence d'une sanctuarisation" du budget

"Un mouvement a été lancé, autour d’ambitions fortes comme l’élévation du niveau de nos élèves, l’exigence de nos enseignements, mais aussi le respect de nos professeurs, de leur autorité et de celle de la République ; et le bien-être de nos élèves et de nos personnels", a complété Anne Genetet en référence aux mesures de la réforme dite du "choc de savoirs" annoncées lors du bref passage de Gabriel Attal rue de Grenelle avant son départ à Matignon. Plusieurs membres de l'équipe rapprochée de Gabriel Attal étaient présents dans le public de la passation alors que les spéculations vont bon train sur la volonté de l'ex-Premier ministre de reprendre la main sur la politique éducative après le passage de Nicole Belloubet.

Après sept mois rue de Grenelle, celle-ci a épinglé "un monde éducatif pris dans un incessant tourbillon de réforme" et un système éducatif qui mérite davantage "que des oukases et des slogans". Nicole Belloubet a aussi rappelé "l'exigence" d'une "sanctuarisation" du budget de l'Éducation nationale "malgré la baisse incontestable du nombre d'élèves".

L'"attractivité de la profession d'enseignant" : une priorité

S'adressant aux deux nouveaux ministres, Anne Genetet et au LR Alexandre Portier en charge de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel, Nicole Belloubet a plaidé pour faire de l'"attractivité de la profession d'enseignant", une priorité au même titre que l'ambition de "donner à chaque élève de moins de 15 ans un socle commun, sans tri social". "Je sais que cette conviction n'est pas partagée par tous, mais c'est pour moi une exigence éthique et républicaine", a-t-elle souligné.

Dans son discours, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale s'est dite soucieuse de la santé scolaire en tant qu'ex-médecin et a évoqué l'importance du "bonheur" à l'école. Selon un message consulté par l'AFP, Anne Genetet a promis dès dimanche aux syndicats de "collaborer étroitement" avec eux et de les rencontrer "dans les jours prochains".