Municipales 2020 : les dix points chauds du second tour

Toulouse

Le deuxième tour entre le maire sortant Jean-Luc Moudenc (LR) et l’écologiste Antoine Mauricesemble particulièrement serré. Jean-Luc Moudenc, soutenu par LREM, est arrivé en tête du premier tout (36.19%), devant Antoine Maurice (27.57%). Mais l’écologiste bénéficie du soutien de la candidate PS Nadia Pellefigue (18.53%), qui s’est retiré du second tour. Selon un sondage Ifop/Fiducial réalisé pour La Dépêche du Midiet Sud Radio, Antoine Maurice devancerait le maire sortant d’un point.

Bordeaux

A droite depuis 1947 (Jacques Chaban-Delmas 1947-1995 puis Alain Juppé 1995-2019), la ville de Bordeaux va-t-elle basculer à gauche ? Nicolas Florian, maire depuis le départ d’Alain Juppé pour le Conseil constitutionnel et successeur désigné de l’ancien Premier ministre, est arrivé en tête au premier tour, mais d’une très courte tête (34.55%). Le candidat Les Républicains a devancé l’écologiste Pierre Hurmic de seulement 96 voix ! Au second tour, ce sera une triangulaire, Philippe Poutou (NPA, 11.77%) ayant décidé de se maintenir. Thomas Cazenave (LREM), proche d’Emmanuel Macron, a lui rejoint Nicolas Florian. Cette alliance pourrait bien donner l’avantage au maire sortant.

Le Havre

Au Havre, un duel serré attend Edouard Philippe, face au député communiste Jean-Paul Lecocq. Après avoir espéré une élection dès le premier tour, le premier Ministre est finalement arrivé en tête avec 43.59% des voix. Un sondage Ifop-Fiducial publié le 11 juin donnait le chef du gouvernement vainqueur avec une courte avance (53%). S’il est élu, Edouard Philippe a déjà annoncé qu’il conservait son poste à la tête du gouvernement et que l’interim serait assuré par Jean-Baptiste Gastinne, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. "Si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt", a confié Edouard Philippe à Paris-Normandie.

Lille

Pour la première fois depuis 2001, les Verts et les socialistes n’ont pas réussi à s’entendre pour porter une liste commune au second tour. Cette opération coûtera-t-elle son élection à Martine Aubry, maire de la ville depuis 19 ans ? Au premier tour, elle est arrivée en tête avec 29.80% des voix, devant son ancien allié Stéphane Baly (EELV, 24.53%). Un sondage Ifop publié le 18 juin plaçait l’ancienne ministre du Travail gagnante avec seulement deux points d’avance sur son adversaire. Une surprise n’est pas à exclure.

Strasbourg

Le jeu des alliances pourrait bien faire basculer le deuxième tour des municipales, à Strasbourg. La candidate écologiste Jeanne Barseghian était largement en tête à l’issue du premier scrutin (27.88%), devant Alain Fontanel (LREM, 19.86%), Catherine Trautmann (PS, 19.78%) et Jean-Philippe Vetter (droite, 18.27%). Mais dans l’entre-deux-tours, rien ne s’est passé comme prévu pour Jeanne Barseghian qui n’est pas parvenue à trouver un accord avec la candidate socialiste, contrairement à ses adversaires de LREM et LR.

Montpellier

A Montpellier, le deuxième tour des élections municipales a de quoi surprendre. Dans un dernier sondage Ifop pour Midi Libre, le maire sortant Philippe Saurel (divers gauche) est devancé par Michaël Delafosse (PS) de cinq points. Mais un troisième candidat est également présent : Mohed Altrad, chef d’entreprise milliardaire, président du club de rugby de ville et allié avec la liste de … Rémi Gaillard, humoriste anticapitaliste, soutenue par la France Insoumise. L’association qui a de quoi surprendre est créditée de 25% des intentions de vote au second tour.

Perpignan

Arrivé largement en tête le soir du premier tour, Louis Aliot (RN, 35.66%) n’a jamais été aussi proche de la victoire. En 2014, le Frontiste s’était incliné face au candidat LR Jean-Marc Pujol, aujourd’hui en difficulté (seulement 18% des suffrages au premier tour). Pour faire barrage à Louis Aliot, Agnès Langevine (EELV, 14.5%) et Romain Grau (LREM, 13%) se sont désistés. Mais dans le même temps, trois ex-colistiers du candidat du parti présidentiel ont décidé de soutenir Louis Aliot.