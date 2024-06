Législatives 2024 : la féministe Amy Bah candidate face à Adrien Quatennens au nom des «valeurs» du Nouveau Front populaire

Amy Bah, du collectif féministe Noustoutes, a annoncé samedi sa candidature dans la première circonscription du Nord face à Adrien Quatennens, "talon d'Achille de la gauche", investi vendredi soir par La France insoumise malgré les contestations liées à sa condamnation pour violences conjugales.

"Je suis candidate pour voir la gauche forte et unie à l'hémicycle, celle qui porte toutes les valeurs du Nouveau Front populaire", écrit-elle dans un communiqué, expliquant avoir demandé sans succès à être investie par le mouvement à la place d'Adrien Quatennens. "Je souhaite porter les idées et le programme de rupture du Nouveau Front populaire", un "mouvement qui redonne un espoir collectif", insiste la candidate, 27 ans, diplômée de droit public et qui a déjà travaillé dans la politique.

Amy Bah affirme avoir reçu "de nombreux soutiens et demandes pour (se) présenter"

Adrien Quatennens, qu'elle qualifie de "talon d'Achille de la gauche" a été investi par LFI dans cette circonscription, dont il est le député sortant, en dépit de sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales. Son cas faisait débat depuis plusieurs jours à gauche, notamment chez les socialistes et écologistes, certains se disant indignés par cette investiture.

Amy Bah dit se présenter "en conscience et en responsabilité, après avoir reçu de nombreux soutiens et demandes pour (se) présenter", dans une circonscription "à gauche depuis 30 ans" et qui "comporte dès lors, un risque faible de l'extrême droite".

Elle a déjà reçu sur le réseau social X le "plein soutien" de la maire PS de Lille, Martine Aubry, qui a salué "une candidate de la société civile, féministe, sociale, écologiste et anti-raciste".