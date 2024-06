Législatives 2024 : Jordan Bardella appelle tous les Français «attachés au redressement de la France» à le rejoindre

Le Rassemblement national est arrivé en tête des élections législatives anticipées avec 34% des voix. Le président du RN, Jordan Bardella, s'est exprimé dans la soirée de dimanche. Dans sa déclaration, il a exprimé sa gratitude envers les Français qui "ont rendu un verdict sans appel" pour le résultat des élections et affirme que le vote du second tour sera "l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République".

"J'entends être le Premier ministre de tous les Français"

Selon lui, le score élevé de "l'extrême gauche soulève des inquiétudes majeures" et "deux chemins s'offrent à la France". Il estime que le Nouveau Front populaire, "l'alliance du pire, conduirait le pays au désordre, à l'insurrection et à la ruine de l'économie". Et celui du Rassemblement national et ses alliés "qui peut faire gagner la France, protéger nos institutions, rétablir la sécurité, décréter la paix fiscale et défendre le travail".

Jordan Bardella appelle tous les Français "attachés à leurs libertés, au redressement de la France" à le rejoindre "pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser". Il entend être "le Premier ministre de tous les Français, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la Nation". "J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France".