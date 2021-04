Couvre-feu, réouverture : ce qu'Emmanuel Macron a dit aux maires sur le déconfinement

Emmanuel Macron continue de préparer le déconfinement. Pour l'heure, la suite est encore floue et se dessine par étapes jusqu'à la fin juin, notamment pour les restaurants fermés depuis six mois. Alors pour esquisser les contours des semaines à venir et prendre la température, le chef de l'Etat s'est entretenu mardi soir en visio pendant deux heures et demie avec une dizaines de maires. Et si aucune allocution publique n'a été annoncée pour le moment, les prochaines étapes liées à la crise sanitaire pourraient bien être détaillées après ce week-end.

La mi-mai, un rendez-vous important

Le scénario du déconfinement semble se dévoiler petit à petit, avec un enseignement principal noté par les élus : la volonté affichée par le président d'alléger le couvre-feu dès que possible. La piste envisagée par Emmanuel Macron serait en effet de le laisser à 19 heures jusqu'à la mi-mai, puis un peu plus tard jusqu'à l'été. Une information que confirme Valentin Belleval, le maire d'Hazebrouck. "J'ai entendu que le couvre-feu était maintenu jusqu'à la mi-mai et qu'il n'y aurait pas de dérogation à cette règle jusqu'à cette date", a-t-il expliqué.

Et dans le calendrier des semaines à venir, la mi-mai devrait être un rendez vous important pour annoncer justement trois à quatre phases progressives de déconfinement, selon un autre participant à la réunion de mardi soir. La date du 12 mai est également évoquée pour une série d'annonces de réouverture en fonction des territoires et des taux d'incidence.

"A partir du moment où on rouvrira les commerces non-alimentaires, la volonté affichée est de rouvrir la totalité des commerces dans le même temps. C'est-à-dire les restaurants mais aussi les lieux de culture, les cinémas, les musées...", a indiqué Valentin Belleval.

Une prise de parole après le week-end ?

Concernant la vaccination, Emmanuel Macron a plaidé pour accélérer encore la campagne et s'est prononcé en faveur d'une ouverture des rendez-vous aux moins de 55 ans en surpoids. Aucun calendrier n'a été précisé, mais un conseiller confirme que cette piste de travail est bel et bien à l'étude.

De nouveaux éléments donc, mais rien d'officiel. Comme à son habitude ces derniers temps, l'Elysée use et abuse de ces petites séquences où le président distille des détails lors d'échanges informels. Quant à une potentielle allocution publique pour préciser tout ça, une élue présente mardi soir pense avoir compris que le chef de l'État projette une prise de parole d'ici à la fin de la semaine.

"Aucune date n'a été donnée mais on a vu un président de la République qui a très clairement un rendez-vous avec les Français et qui s'adressera à eux dans les prochains jours", a également affirmé le maire d'Hazebrouck. Là encore, aucune confirmation de l'Elysée, qui laisse plutôt entendre qu'une prise de parole pourrait avoir lieu après le week-end.