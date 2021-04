EN DIRECT - Coronavirus : le variant indien détecté dans "au moins 17 pays"

EN DIRECT

Quand la France pourra-t-elle retrouver une vie plus ou moins normale ? Alors que le pays est toujours soumis à de strictes restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a esquissé lundi les pistes d'une réouverture progressive du pays, qui a commencé par le retour en classe des élèves de primaire et de maternelle. Mais la forte pression hospitalière et l'inquiétude provoquée par les variants pousse l'exécutif à rester prudent. S'il n'a pas encore été recensé en France, où la part des variants brésilien et sud-africain augmente en Île-de-France, le variant indien a été détecté dans "au moins 17 pays". Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations : Certains centres de vaccination peinent à remplir leurs créneaux

La part des variants augmente en Île-de-France

Le variant indien détecté dans "au moins 17 pays"

Selon l'OMS, le variant B.1.617, plus communément appelé variant indien du fait de sa première occurrence en Inde, a été détecté dans plus de 1.200 séquences de génome, dans "au moins 17 pays".

"La plupart des séquences téléchargées sur la base de données GISAID viennent d'Inde, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de Singapour", a déclaré l'OMS dans son compte-rendu hebdomadaire sur la pandémie. Ces derniers jours, le variant a aussi été signalé dans plusieurs pays européens (Belgique, Suisse, Grèce, Italie).

En Inde, le nombre de morts a dépassé les 200.000 mercredi, avec plus de 3.000 décès signalés en 24 heures pour la première fois, selon les données officielles. Au total, 201.187 personnes ont succombé à l'épidémie dans le pays, et 3.293 sur ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, même si de nombreux experts estiment que le véritable bilan est plus élevé.

L'Inde a enregistré un total de 18 millions de contaminations, avec 360.000 nouveaux cas recensés sur les dernières 24 heures. Près de six millions de nouveaux cas se sont ajoutés sur ce seul mois d'avril.

En France, la levée des restrictions reste floue

Au lendemain du retour en classe à l'école primaire et maternelle, la France entrevoit un début d'allègement des autres contraintes sanitaires en mai, mais l'exécutif reste prudent face à un ralentissement fragile de l'épidémie. La levée progressive des restrictions doit se poursuivre la semaine prochaine avec la réouverture des collèges et des lycées, avec des jauges d'élèves, et la fin de l'interdiction des déplacements entre régions ou des limites à 10 ou 30 km.

La suite est encore floue et se dessine par étapes jusqu'à la fin juin, notamment pour les restaurants fermés depuis six mois, en fonction "des résultats (sanitaires) qu'on aura obtenus", a prévenu le chef de l'Etat. Emmanuel Macron, qui devrait dresser un calendrier plus précis avant le 5 mai, s'est entretenu mardi soir avec une dizaine de maires.

L'exécutif a réitéré plusieurs fois l'objectif de réouverture de terrasses et d'accueil du public pour certains lieux culturels et une partie des commerces à la mi-mai, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres pays européens. Il a aussi évoqué l'hypothèse de reculer le couvre-feu.

Mais cet allègement des restrictions ne risque-t-il pas de provoquer un rebond de l'épidémie ? "Une remontée importante des hospitalisations pourrait être observée en cas de levée trop rapide des mesures de freinage le 15 mai, même sous des hypothèses optimistes concernant le rythme de vaccination", prévient l'Unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses de l'Institut Paster, dans une note diffusée mardi.

Certains centre de vaccination peinent à attirer du monde

Alors que la campagne est ouverte aux plus de 55 ans avec certains vaccins, certains grands centres de vaccination, comme le Stade de France, éprouvent désormais des difficultés à remplir tous les créneaux de rendez-vous.

Le gouvernement a annoncé dans la soirée avoir reçu une première partie des près de 7,5 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech prévues pour la France ce trimestre. Leur livraison s'échelonnera jusqu'à fin juin, précise-t-il.

Interrogé par Europe 1, le PDG de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, estime que ce phénomène de créneaux vide n'est pas généralisé. Plus de 50% des Français seront vaccinés avec la première dose d'ici au 29 juin, estime-t-il. Lisez ici son interview.

Mais un élargissement est pour l'instant écarté

Face à cette situation, certains appellent à faire sauter le critère d'âge et à élargir l'accès aux vaccins à des sujets plus jeunes. Invité d'Europe 1 mercredi, le "Monsieur vaccination" du gouvernement Alain Fischer a écarté cette hypothèse. La règle, a-t-il précisé, est toujours de "vacciner en priorité les personnes vulnérables par l'âge et la maladie". Plus d'informations ici.

La veille, le ministre de la Santé Olivier Véran avait déjà semblé exclure une ouverture plus rapide à des catégories d'âge plus jeunes. "Si on se fixe une cible de 80% d'une tranche d'âge qui doit être vaccinée pour être protégée, il y a encore 4,3 millions de Français qui relèvent de la vaccination qui n'ont pas encore été vaccinés", avait-il justifié, à l'issue d'une visite de la cellule de crise de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France à Saint-Denis.

Hausse des variants en Ile-de-France

La question de la circulation des variants inquiète toujours. La part des variants brésilien et sud-africain, redoutés pour leur plus grande contagiosité et suspectés de mieux résister aux vaccins, reste très minoritaire en France (4,2% de suspicion de ces variants dans les nouveaux cas), mais leur part a brusquement augmenté en Ile-de-France, passant de 6 à 9% en quelques jours.

"On constate depuis une grosse semaine une augmentation de la proportion du variant sud-africain, notamment en petite couronne" parisienne, a confirmé Olivier Véran, précisant qu'"aucun cas de variant d'origine indienne" n'a été détecté "en France métropolitaine".

La pression hospitalière reste forte

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation est repassé mardi sous la barre des 6.000, un niveau autour duquel il évolue depuis 15 jours, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Les services de soins critiques comptaient 5.943 personnes dont 484 nouveaux malades admis ces dernières 24 heures.

338 malades du Covid sont morts à l'hôpital ces dernières 24 heures, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 103.632 décès. Le nombre total de patients Covid-19 hospitalisés était mardi de 30.281 contre 30.596 lundi. Ces dernières 24 heures, 2.109 personnes ont été hospitalisées contre 1.944 les 24 heures précédentes.

Sur le plan des contaminations, 30.317 nouveaux cas ont été relevés mardi contre 5.952 la veille, lundi étant un jour avec des chiffres traditionnellement bas, en raison de la fermeture de nombreux laboratoires le dimanche. Le taux de positivité demeurait à 10% sur les sept derniers jours (taux consolidé à J-3).

Une dose de vaccin anti-Covid réduit de presque 50% la transmission

Une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca permet de réduire la transmission du coronavirus jusqu'à près de moitié au sein d'un même foyer, où le risque de contagion est élevé, selon une étude de l'agence publique de santé anglaise (PHE).

Les personnes infectées par le virus trois semaines après avoir reçu une dose de vaccin sont de 38% à 49% moins susceptibles que celles n'ayant pas été vaccinées de transmettre le virus aux membres de leur foyer, a souligné Public Health England dans un communiqué. Ce niveau de protection, observé autour du quatorzième jour suivant la vaccination, est similaire quel que soit l'âge de la personne vaccinée ou des membres du foyer.

L'organisme souligne qu'une dose de vaccin permet également, après quatre semaines, de réduire de 60 à 65% le risque de développer des symptômes.

Plus de masque pour les Américains vaccinés

Aux Etats-Unis, les personnes vaccinées n'ont plus besoin de porter de masque lorsqu'elles sont en extérieur, mis à part lorsqu'elles se trouvent dans des foules, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines.

Plus de 3,1 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.122.150 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis comptent le plus grand nombre de morts (573.349) suivis par le Brésil (395.02), le Mexique (215.113), l'Inde (197.894) et le Royaume-Uni (127.434).