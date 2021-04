Alors que plus de 260.000 créneaux sont disponibles, faut-il élargir la vaccination ?

REPORTAGE

Plus de 260.000 créneaux de vaccination sont actuellement disponibles dans les différents centres de vaccination en France, selon l'application "Vite ma dose", éditée par le site CovidTracker. Alors que plus de 14 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19, l'objectif des 20 millions de primo-vaccinés au 15 mai devrait être tenu sans difficulté. Dans certains centres de vaccinations, on appelle désormais à faire sauter le critère d'âge et à élargir l'accès aux vaccins à des sujets plus jeunes.

"Qu'on soit un peu plus souple, et qu'on s'adapte"

À 47 ans, Jean-Paul, un habitant des Yvelines, est encore trop jeune pour être éligible à la vaccination, pour l'instant toujours réservée aux plus de 55 ans. Et malgré les créneaux libres, il s'est fait éconduire. "Qu'on soit un peu plus souple, et qu'on s'adapte, c'est-à-dire qu’il y a des gens qui sont volontaires, qui ont envie de se faire vacciner, eh bien qu'on les vaccine s'il y a de la place, et a priori, de la place, il y en a", s'agace-t-il auprès d'Europe 1.

Atteinte de comorbidité, Corinne, 55 ans, a reçu mardi sa première injection, et sans aucun délai d’attente pour son rendez-vous. "J'ai vu qu’il y avait des horaires disponibles tout l’après-midi jusqu’à 17 heures, y compris le reste de la semaine. Donc je me suis inscrite le midi pour 16 heures, et voilà !", résume-t-elle.

Des quantités importantes de doses

Pour combler ces vides, le ministre de la Santé préconise de contacter les personnes inscrites sur les listes d'attente. "On a beau inciter les plus de 60 ans à s'inscrire dessus, bah on n'a plus personne !", confie Stéphanie Odéon qui gère le centre de vaccination installé par la mairie de Vélizy-Villacoublay. "On a des doses, mais on n'a pas assez de personnes éligibles pour se faire vacciner. On les a attendues très longtemps ces doses-là, et maintenant qu'on les a, on n'a plus personne à vacciner", déplore-t-elle. "Qu'on nous laisse vacciner un maximum de gens sans restriction", appelle cette responsable. Selon elle, il est temps de faire sauter le verrou du critère d'âge.