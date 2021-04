Alcool interdit, cantines et déplacements : ce qu'il faut retenir des annonces de Castex

L'ESSENTIEL

Après les annonces, l'explication de texte. Jean Castex a précisé jeudi matin devant l'Assemblée nationale les nouvelles restrictions communiquées la veille par Emmanuel Macron pour tenter de juguler la troisième vague de Covid-19. Débutée à 9 heures dans une ambiance houleuse, la déclaration du Premier ministre "sur l'évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre" doit être suivie d'un débat et d'un vote devant les deux chambres du parlement. Ces nouvelles mesures sont "nécessaires pour nous permettre de franchir un cap, espérons-le un dernier cap, dans la perspective du déploiement massif de la vaccination et d'un retour à une vie normale", a argué le chef du gouvernement. Voici la liste de ses principales précisions.

La consommation d'alcool interdite partout sur le territoire

Condamnant "sans réserve" ceux qui ne respectent pas "les règles sanitaires", visant notamment les participants à de récents "rassemblements festifs", Jean Castex a d'abord indiqué que la consommation d'alcool sur la voie publique serait interdite ces prochaines semaines. "Sur arrêté préfectoral, et en lien avec les maires, l'accès à certains sites propices à des rassemblements en extérieur, comme les quais, berges, places, pourra être interdit en fonction des circonstances locales", a ajouté le chef du gouvernement.

Des aides pour remplacer la cantine dans les familles les plus modestes

Le gouvernement, qui a décidé de fermer les écoles trois à quatre semaines pour freiner la pandémie, aidera les "familles modestes dont les enfants n'iront plus à la cantine ou ne pourront plus bénéficier de petits-déjeuners gratuits", a aussi promis le Premier ministre. "Les modalités de cet accompagnement seront précisées dans les prochains jours", a déclaré Jean Castex.

Les déplacements autorisés pour accompagner un enfant "chez un proche"

Autre mesure concernant les parents des élèves bientôt privés d'école : les motifs impérieux permettant des déplacements hors de son département incluront "ceux liés à un motif familial, comme par exemple accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche", a précisé le Premier ministre.

Les concours de l'enseignement supérieur maintenus, certains examens reportés

Jean Castex a également fait des annonces concernant les étudiants. D'abord, les concours de l'enseignement supérieur prévus au cours des quatre prochaines semaines "seront maintenus" et leurs conditions d'organisation "adaptées", a-t-il affirmé. Les examens ne pouvant se faire en distanciel seront en revanche "reportés autant que possible" sur "le mois de mai", a précisé le Premier ministre.

Un débat au Parlement sur la tenue des régionales en juin

En ce qui concerne les élections régionales, déjà décalées une première fois et que la quasi-totalité des formations politiques appellent à maintenir en juin, le chef du gouvernement a annoncé l'organisation prochaine d'un débat au Parlement. Après "une consultation des partis politiques représentés au Parlement (…) et des associations d'élus locaux", le gouvernement rendra une décision la semaine prochaine. Et, dans la foulée, "un débat fondé sur l'article 50-1 de la Constitution sera organisé", a indiqué le Premier ministre.