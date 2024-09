Nicolas Sarkozy : «Israël a le droit et le devoir de se défendre»

Son jugement est sans appel. Invité exceptionnel d'Europe 1 et de Cnews, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est revenu sur la situation explosive au Proche-Orient qui perdure depuis quasiment un an avec l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023. Pour lui, "Israël a le droit et le devoir de se défendre".

"Israël a le droit de vivre debout"

"Israël a été agressé, c'est le drame du 7 octobre [perpétré par] le Hamas, et c'est le Hezbollah qui a conduit un déplacement de population massif au nord d'Israël. Israël a le droit de se défendre, Israël a le devoir de se défendre", a affirmé l'ancien président de la République entre 2007 et 2012. "Si nous, Français, nous étions dans la même situation, nous devrions nous défendre. Un pays doit vivre debout, Israël a le droit de vivre debout, de vivre tout court. De ce point de vue, ils [les Israéliens, ndlr] ont eu raison [de se défendre] [...] et peut-être même que le pire risque d'embrasement sait l'inaction et la lâcheté."

D'ailleurs, Nicolas Sarkozy trouve "extravagant" de voir "l'Europe pousser les Ukrainiens à se battre jusqu'au dernier des leurs dans une guerre qui a déjà fait un demi-million de morts, et considérer qu'Israël n'aurait pas le droit de se défendre."

"Le temps est venu de la négociation"

Reste que sur la situation au Proche-Orient, si le droit d'Israël à se défendre est indiscutable pour Nicolas Sarkozy, "toute guerre doit avoir une fin". Benyamin Netanyahou "doit savoir qu'il n'y aura pas d'éradication de ses ennemis par la guerre, que la négociation n'est pas la capitulation". Après presque un an de conflit avec le Hamas, et désormais la crainte d'un embrasement au Liban avec une possible mission terrestre de Tsahal sur le sol du cèdre vert, "le temps est venu de la négociation".