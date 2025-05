Portugal : favoris, sondage, thèmes de campagne... Tout ce qu'il faut savoir avant les élections législatives anticipées

Pour la troisième fois en quatre ans, les Portugais sont appelés aux urnes pour élire les 230 députés qui composent l'Assemblée nationale ce dimanche 18 mai. Des élections anticipées qui ont été provoquées par la chute du gouvernement Montenegro le 12 mars. Le Premier ministre sortant est le favori des sondages.

Près de 11 millions de Portugais sont appelés aux urnes ce dimanche 18 mai pour élire, pour la troisième fois depuis janvier 2022, les 230 députés, parmi les 21 partis qui se présentent, qui composent l'Assemblée nationale. Des élections qui ont été provoquées par l'échec du vote de confiance demandé par le gouvernement de Luís Montenegro, le 12 mars dernier.

Le Premier ministre était accusé d'être au cœur d'un conflit d'intérêts et avait perdu la confiance du Parlement. Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, avait donc décidé de dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée et donc de convoquer de nouvelles élections législatives anticipées.

Luís Montenegro toujours favori des sondages

À quelques jours du vote et malgré la chute de son gouvernement, c'est l'Alliance Démocratique (alliance entre le PSD, le CDS et le Parti populaire monarchiste), dirigé par Luís Montenegro, qui est le favori des sondages. Selon le 13e sondage de l'institut Pitagórica pour le Jornal de Notícias, TSF, TVI/CNN, il est crédité de 31,5% des suffrages. Le parti allié, Inicitativa Liberal, obtiendrait lui 7% des voix.

Le Parti socialiste, principale force d'opposition et mené par Pedro Nuno Santos, récolterait 26,3% des votes. Mais l'institut indique qu'un scénario "d'égalité technique" est possible entre les deux partis, car le résultat le plus faible pour l'AD, à 28,2%, et le résultat maximal du PS, 29,4%, sont extrêmement proches. Aucune des deux forces politiques n'obtiendrait une majorité stable pour gouverner.

D'autant qu'une troisième force politique continue de gagner de la force dans le pays, le parti Chega ("Ça suffit", en français). La formation d'extrême droite d'André Ventura est créditée de 18,3% dans les sondages, continuant sa progression : 1,29% des voix en 2019, 7,38% en 2022 et 18,06 en 2024, obtenant ainsi 50 députés.

Une campagne mouvementée

La campagne pour ces élections législatives a débuté officiellement le 4 mai dernier. Les principaux thèmes abordés ont été la crise du logement, les sujets d'éthique et de transparence de la vie politique, notamment après l'affaire Spinumviva qui avait provoqué la chute du gouvernement, l'immigration et l'état du Service national de santé.

La peine d'électricité qui avait touché la péninsule ibérique, le 28 avril dernier, a également remis en question la politique énergétique du gouvernement. Une campagne qui a, par ailleurs, été mouvementée pour le leader de Chega, André Ventura.

Ce dernier a été victime de deux malaises rapprochés. Le premier a eu lieu ce mardi, lors d'un discours dans la ville de Tavira, dans le sud du pays qui nécessité une hospitalisation. Le deuxième s'est produit ce jeudi à Odemira, toujours dans le sud du Portugal. Les examens ont révélé qu'il a été victime d'un spasme œsophagien et d'une poussée de tension artérielle.

O momento em que André Ventura voltou a sentir-se mal no regresso à campanha. pic.twitter.com/MA8JHCYbb6 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) May 15, 2025

Neuf millions de votants au Portugal, 1,5 million à l'étranger

Au total, ce sont neuf millions de citoyens portugais qui sont appelés à faire un choix dans le pays. Si le jour du vote est officiellement marqué pour la journée du dimanche 18 mai, plus de 333.000 électeurs inscrits au Portugal ont déjà pu glisser leur bulletin dans l'urne le dimanche 11 mai dernier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur portugais.

Cela est rendu possible par le vote mobile, qui permet aux électeurs de voter à l'avance. En 2024, près de 210.000 électeurs avaient eu recours à ce vote par anticipation. À ce nombre d'électeurs, il faut ajouter les 1,5 million de Portugais vivant à l'étranger et qui sont inscrits sur les listes électorales.

En France, ils étaient près de 230.000 à être inscrits. Tout porte à croire qu'ils seront autant cette année. Ils peuvent voter au Consulat le jour du vote, mais également par voie postale, mais auront jusqu'au 17 mai inclus pour envoyer leur bulletin de vote.