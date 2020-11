EN DIRECT - Coronavirus : réouverture des commerces samedi, décrue des hospitalisations

EN DIRECT

Le Premier ministre Jean Castex a détaillé jeudi le déconfinement progressif annoncé par Emmanuel Macron. Il se fera en trois étapes, étalées jusqu’au 20 janvier si la situation sanitaire face au Covid-19 continue de s’améliorer. Première étape : ce samedi avec notamment la réouverture de l’ensemble des commerces. Dans le reste de l’Europe, l’Angleterre mise sur un déconfinement à la carte, selon les niveaux d’incidence locaux. À l'échelle du globe, l'OMS alerte sur l'impréparation des pays africains à lancer des campagnes de vaccination contre la maladie. Suivez notre direct :

Les informations à retenir : La France entame samedi la première étape d’un déconfinement progressif

Le Premier ministre a annoncé de nouvelles aides, ciblant plus particulièrement les jeunes et les travailleurs précaires

La pression hospitalière continue sa décrue

Le cadre du déconfinement fixé

Le Premier ministre français Jean Castex a détaillé jeudi les mesures d'allégement du confinement, qui sera levé le 15 décembre pour être remplacé par un couvre-feu national, de 21 heures à 7 heures. Les petits commerces rouvriront samedi, les déplacements seront permis dans un rayon de 20km pendant trois heures. Il sera "impératif" de limiter le nombre de convives aux réveillons et une jauge de 30 personnes maximum a été fixée pour les offices religieux, a encore indiqué le chef du gouvernement. Les stations de ski pourront rouvrir mais les remontées mécaniques demeureront fermées.

Un retour à la normale, avec réouverture des restaurants et reprise des cours à la fac, est envisagé pour le 20 janvier, mais à la condition expresse que "la période des fêtes de fin d'année ne (se soit) pas traduite par un rebond de l'épidémie", a prévenu le Premier ministre, en rappelant que d'ici là, "le télétravail restera la règle et devra être le plus massif possible". Jean Castex a annoncé jeudi vouloir faire de 2021 "l'année de la gastronomie française" afin d'aider les restaurants, particulièrement touchés.

La pression hospitalière toujours en baisse

Les données sanitaires sur le Covid-19 ont cessé de se dégrader, avec une nouvelle décrue des admissions en services de réanimation, mais l'épidémie a encore tué 340 personnes à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés jeudi.

Avec ces 340 morts à l'hôpital, le nombre des décès liés au coronavirus s'élève à 50.957 depuis le début de l'épidémie en France, à l'hôpital et dans les Ehpad. 29.282 personnes porteuses du virus étaient toujours hospitalisées jeudi, contre 29.944 la veille, et après un pic à plus de 33.000 mi-novembre. Les services de réanimation comptaient 4.006 malades (contre 4.136 la veille), dont 192 nouvelles admissions en 24 heures (258 mercredi).

Depuis début novembre, le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) continue de baisser. Il était à 12,2% jeudi, contre 13% mercredi

Une stratégie de vaccination présentée la semaine prochaine

"La stratégie et l'organisation que nous mettons en place pour le vaccin" sera présentée "la semaine prochaine", a indiqué le Premier ministre. Encore incertaine il y a quelques semaines, la perspective d'un vaccin protégeant contre le Covid-19 s'est concrétisée ces deux dernières semaines avec une pluie d'annonces de laboratoires concernant l'efficacité de leur vaccin: Pfizer et BioNTech ont dégainé les premiers, suivis par Moderna et AstraZeneca/Université d'Oxford.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé que la Haute autorité de santé (HAS) était saisie pour déterminer notamment quels seraient "les publics cibles" à vacciner en priorité, avec de "premières recommandations intermédiaires" attendues "fin novembre" et "consolidées" durant la "première quinzaine de décembre". "Tout sera présenté aux Français en toute transparence", a aussi promis Olivier Véran, concédant que "la France a beau être le pays de Pasteur, c'est un pays qui doute parfois, et qui doute parfois fortement, plus fortement que les autres, lorsqu'il est question de vaccin et que le vaccin est produit dans des délais aussi contraints".

Le gouvernement doit aussi trancher la question d'un éventuel isolement obligatoire pour les personnes contaminées, sujet très débattu. Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement présenterait son propre projet de loi sur ce point, précisant que l'intention du gouvernement n'était pas de "contrôler pour contrôler" ou de "faire peser une contrainte".

Nouvelles aides économiques

Face à la crise économique et sociale, le Premier ministre a annoncé une aide pour les travailleurs précaires, saisonniers, intermittents ou extras" avec une "garantie de ressource de 900 euros par mois" jusqu'en février 2021 pour ceux qui ont travaillé plus de 60% du temps en 2019, soit environ 400.000 bénéficiaires.

La Garantie jeunes, à destination des 16-25 ans qui ne sont "ni en emploi, ni en études, ni en formation" et "en situation de précarité financière", bénéficiera en 2021 à "au moins 200.000 jeunes", soit un doublement de ses bénéficiaires. Le Premier ministre a encore annoncé la montée en puissance du dispositif d'aide aux jobs étudiants qui vont passer de 1.600 à 20.000 emplois, pour accompagner "les décrocheurs" pendant les premières années de leurs études.

Pour les entreprises de certains secteurs pénalisés par la crise comme l'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel, et dont le chiffre d'affaires a chuté "au moins de moitié", une aide "de 15% à 20%" du chiffre d'affaires sera accordée.

99% des Anglais sous sévères restrictions

Près de 99% des 56 millions d'habitants de l'Angleterre continueront à vivre sous de sévères restrictions après la fin du confinement début décembre, a annoncé jeudi le gouvernement britannique. Après un mois de confinement général s'achevant le 2 décembre, l'Angleterre reviendra à des restrictions imposées localement en fonction de l'incidence du virus, selon un système à trois niveaux de gravité.

Dans ce cadre, Arsenal sera la première équipe de Premier League à évoluer à nouveau en présence d'un public depuis le début de la pandémie de coronavirus au mois de mars, le 3 décembre en Ligue Europa, en conséquence des mesures prises jeudi par le gouvernement britannique.

L'Afrique loin d'être prête à vacciner

Le continent africain est "loin d'être prêt" à une vaccination massive, a souligné jeudi l'OMS, l'estimant dans un communiqué prêt à peine à 33% et l'exhortant à intensifier ses préparatifs. Les principales carences concernent le manque de financement, d'instruments de mesure et de communication avec les populations, et pour y remédier "la solidarité internationale sera impérative", a-t-elle indiqué.

L'OMS évalue le coût de la vaccination des seules populations prioritaires en Afrique à environ 4,8 milliards d'euros.

60 millions de cas, 1,4 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.422.951 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi. Plus de 60.427.590 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas recensés, respectivement 263.413 et 12.879.762. Suivent le Brésil (171.460 morts décès), l'Inde (135.223), le Mexique (103.597) et le Royaume-Uni (56.533).