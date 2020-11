Covid : "L'isolement contraignant pour les cas positifs est une possibilité, on y travaille", indique Gabriel Attal

INTERVIEW

L’isolement des personnes testées positives au Covid-19 est-il suffisamment respecté ? Emmanuel Macron s'est emparé du débat mardi soir, lors de son allocution : "Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante", a-t-il déclaré. Est-ce à dire qu’une loi verra bientôt le jour pour obliger les malades a rester chez eux, sous peine de sanctions ? "C’est une possibilité, on y travaille", répond mercredi matin, au micro d’Europe 1, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.