Covid : "Une baisse réelle de la circulation virale", mais des réa toujours sous pression

"Nous constatons depuis dix jours une baisse réelle de la circulation virale", a annoncé jeudi le Premier ministre lors d'une conférence de presse, néanmoins le nombre de malades en réanimation continue lentement de grimper, avec près de 6.000 patients. Jean Castex a confirmé la réouverture des crèches et des écoles à partir de lundi, une levée des contraintes de déplacement le 3 mai et une réouverture des commerces et lieux de culture envisagée à partir de la mi-mai. Dans le reste du monde, la propagation du variant indien du Covid-19 inquiète, il a été détecté pour la première fois en Belgique chez 20 étudiants passés par l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Assouplissement des restrictions en France

Réouverture des écoles avec un "protocole très strict" et des tests massifs, fin des limites de déplacements en journée le 3 mai, réouverture progressive mi-mai de commerces et lieux de culture : le Premier ministre Jean Castex a dévoilé jeudi les premières étapes de la levée des restrictions, jugeant que le pic de la troisième vague de Covid-19 était passé.

"Nous constatons depuis dix jours une baisse réelle de la circulation virale", a annoncé jeudi le Premier ministre lors d'une conférence de presse. "Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée", s'est-il félicité, précisant que la France a atteint "le haut de la vague des hospitalisations et nous pouvons espérer le début d’un reflux d’ici quelques jours".

La "grande nouveauté" sera le déploiement des autotests - qui se font avec un prélèvements nasal plus simple et léger que pour les tests PCR et dont le résultat est connu en 15 minutes - dans les lycées : 64 millions ont été commandés pour les personnels de l'Education nationale puis les lycéens.

Rentrée : plus de tests salivaires, et des autotests pour les lycéens chaque semaine

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que 400.000 tests salivaires contre le Covid-19 seraient également déployés dans les écoles élémentaires à la reprise des classes la semaine prochaine, avec un objectif de 600.000 d'ici la mi-mai. En plus du "protocole très strict" qui sera observé dans les établissements, Jean Castex a dit miser sur le "renforcement massif des capacités de test à tous les niveaux".

Les autotests seront proposés à tous les lycéens à partir du 10 mai. Ils y seront soumis chaque semaine, au sein de leur établissement, a précisé de son côté le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. "Ces autotests ne représentent aucun caractère invasif et aucune douleur, c'est très simple à faire et ça ne fait pas mal", à fait valoir Jean-Michel Blanquer, précisant qu'un accord de la famille serait néanmoins obligatoire.

Pour leur reprise au 3 mai, les lycées observeront un système généralisé de demi-jauges, avec une alternance entre présentiel et distanciel, a précisé le ministre de l'Education.,Pour les collèges, la rentrée s'effectuera en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et de 3e des départements les plus touchés, qui feront aussi leur rentrée en "demi-jauge". Par ailleurs, dès qu'un élève sera déclaré positif au Covid-19, sa classe fermera, a également précisé Jean-Michel Blanquer.

Toujours près de 6.000 personnes en réanimation

Jeudi, on comptait ainsi 5.981 patients dans les services de "soins critiques" (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.959 mercredi : soit 22 cas supplémentaires. En 24 heures, 478 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 476 malades la veille.

Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation, très scruté, tourne autour de ce seuil des 5.900/6.000, encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000). Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est de 30.634 patients recensés jeudi contre 30.954 mercredi, soit 320 cas de moins. Au total, 1.878 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, contre 2.095 la veille, selon l'agence sanitaire.

Sur le plan des contaminations, 34.318 nouveaux cas ont été enregistrés, contre 34.968 la veille. Le taux de positivité - pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées - reste inchangé à 9,9% (sur les sept derniers jours, consolidé à J-3).

Concernant les décès, 285 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, pour un total de 102.193 depuis le début de l'épidémie (dont 76.009 à l'hôpital).

Le vaccin de Johnson & Johnson déployé ce week-end en France

Les Français de plus 55 ans pourront, "à compter de ce samedi", se voir administrer le vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19, le quatrième disponible sur le territoire, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. La France a reçu une première livraison de 200.000 doses de ce vaccin à la fin de la semaine dernière mais elle attendait les conclusions de l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui a estimé mercredi qu'il bénéficiait d'un rapport bénéfices/risques favorable malgré un risque "très rare" de caillots sanguins.

"Les 200.000 premiers vaccins sont livrés aux pharmacies, aux médecins et aux infirmiers libéraux qui pourront commencer à le proposer à leurs patients à compter de ce samedi", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse gouvernementale. Contrairement aux autres vaccins déjà utilisés en France (Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca), "ce vaccin (...) ne nécessite qu'une seule injection pour que vous soyez protégé, pas de rappel vaccinal, pas de seconde injection", a-t-il souligné.

En France, 13.526.306 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin et 5.200.790 les deux doses, selon la Direction générale de la santé.

Variant indien détecté en Belgique

Le variant "indien" du coronavirus a été détecté pour la première fois en Belgique au sein d'un groupe d'étudiants arrivé ce mois-ci d'Inde via l'aéroport parisien de Paris-Roissy Charles-de-Gaulle, a-t-on appris jeudi de source officielle à Bruxelles. Au total 20 étudiants indiens ont été testés positifs au nouveau variant et placés en quarantaine dans les villes flamandes d'Alost (11) et Louvain (9), où ils étaient arrivés à la mi-avril pour suivre une formation en soins infirmiers.

Record quotidien de contaminations en Inde

L'Inde a recensé près de 315.000 nouveaux cas de Covid-19 sur 24 heures, entre mercredi et jeudi, un bilan quotidien qu'aucun pays au monde n'avait jusqu'alors enregistré, tandis que la situation se tend dans les hôpitaux de New Delhi confrontés à une pénurie d'oxygène.

AstraZeneca : l'OMS demande plus de données

Les experts en vaccins de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont estimé nécessaire jeudi la collecte de davantage de données sur l'incidence des caillots sanguins chez les personnes ayant reçu le vaccin anti-covid d'AstraZeneca hors d'Europe. Le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination de l'OMS a reformulé ses recommandations de précautions concernant l'usage du vaccin d'AstraZeneca, au vu des données sur les cas de caillots sanguins apparus en Europe.

Le régulateur britannique a recensé 168 cas majeurs de caillots sanguins au Royaume-Uni chez des patients qui ont reçu le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, dont 32 mortels, pour plus de 21,2 millions de premières doses administrées, selon un bilan publié jeudi.

En France, un comité scientifique créé sur les thromboses rares

En France, un comité scientifique consacré aux thromboses rares et atypiques observées après des vaccinations contre le Covid-19 a été mis en place par l'Agence du médicament (ANSM), pour contribuer à en éclaircir les mécanismes. Ce comité de spécialistes (infectiologues, virologues, immunologues, épidémiologistes...), qui intègre aussi un représentant des associations de patients, se réunit pour la première fois jeudi, a annoncé l'ANSM.

Il est coprésidé par Dr Pierre Demolis, conseiller auprès de la direction générale de l'ANSM, et par Stéphane Vignot, membre de la direction Europe et innovation de l'agence sanitaire.Ses travaux portent "sur l'ensemble des vaccins utilisés contre la Covid-19 et s'inscrivent dans les réflexions en cours en lien avec l'Agence européenne des médicaments (EMA)", précise l'ANSM.

Plus de trois millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.060.859 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 10 heures. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts (570.147), suivis par le Brésil (383.502), le Mexique (213.597), l'Inde (184.657) et le Royaume-Uni (127.327).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.