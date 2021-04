Les Maldives proposent des séjours avec vaccination contre le Covid-19

En cette période de crise sanitaire, nombreux sont les Français qui n’ont pas quitté l’Hexagone depuis plus d’un an et qui rêvent de voyages, de palmiers, de cocotiers, de soleil et d'exotisme. Pour autant, Covid-19 et séjours paradisiaques ne seraient finalement pas incompatibles. Pour faire revenir les touristes, les Maldives proposent des forfaits avec deux doses de vaccin.

L’archipel d’Asie du Sud veut devenir une sorte de "paradis vaccinal". Car l’objectif du gouvernement est de compenser les pertes de 2020 : l'an dernier, le pays a accueilli trois fois moins de visiteurs que les années précédentes, passant d’1.7 million en moyenne chaque année à 555.494. "Un gouffre dont il faut vite sortir", explique le ministre du Tourisme, Abdulla Mausoom, interrogé par Europe 1.

Un million et demi de visiteurs attendus

"La vaccination est l'une des clés pour voyager aujourd'hui. Désormais, dès que vous montrez dans un avion on vous demandera si vous êtes vaccinés", assure le ministre, qui ne considère pas cette démarche comme un "business". Abdulla Mausoom précise que la vaccination pourra se faire directement dans l’hôtel où séjourneront les touristes.

Quant au prix du vaccin, il sera nul ou au pire "insignifiant", promet le gouvernement qui dit surtout vouloir, avec ce programme, "remercier les touristes" qui auront choisi les Maldives. Il espère ainsi attirer un million et demi de visiteurs d'ici la fin de l'année 2021.

Un simple "coup de com" ?

Mais pour Gérard Carnot, directeur de Maldives à la carte, une agence de voyages spécialisée dans les séjours aux Maldives, c'est mission impossible. "Je trouve que c’est un gros coup de communication", lance Gérard Carnot. "A part le vaccin Janssen, qui ne demande qu'une seule dose, tous les vaccins nécessitent deux injections, ce qui veut dire que les clients devront réserver des voyages de six à huit semaines."

Le prix du séjour pourrait ainsi s’élever à 8.000 ou 9.000 euros, selon le directeur de l’agence de voyages. "Clairement, ce ne sera pas pour tout le monde", tempère Gérard Carnot. Et ce ne sera pas non plus pour tout de suite. Pour lancer son programme "3V" (visite, vaccination et vacances), le gouvernement attend que l'ensemble des habitants des Maldives soient vaccinés. Pour l'instant, ils ne sont que 60% à avoir reçu une première dose.