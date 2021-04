Jean Castex : un horizon de réouverture.... sous le signe de la prudence

L'exécutif se contente d'entrouvrir la porte, pour ne pas devoir la refermer aussitôt. Jean Castex s'est exprimé jeudi soir pour annoncer la levée progressive des restrictions mises en place face à la troisième vague épidémique du Covid-19. Comme prévu, le Premier ministre a confirmé la rentrée scolaire lundi et la fin des limitations de déplacements à partir du 3 mai. Quant à la réouverture de certains lieux fermés, comme les commerces, les terrasses ou encore les lieux de culture, l'horizon de la mi-mai a été évoqué mais avec beaucoup de prudence.

Date de réouverture : un flou savamment entretenu

Avec une "situation sanitaire qui s'améliore", Jean Castex fait sauter deux verrous : l'école, avec le retour des élèves en maternelle et en primaire lundi, et le 3 mai, la limitation des déplacements. Mais pour le reste, le gouvernement garde le pied sur le frein. Certes "les commerces, activités culturelles, sportives et terrasses pourraient rouvrir autour de la mi-mai", mais s'agit-il du 13 mai, juste avant le week-end de l'Ascension ou bien du lundi 17 ?

"Ça va venir bientôt", répond-t-on à Matignon. "Si on veut que les citoyens restent vigilants, on ne peut pas envoyer 50.000 messages".

Le couvre-feu, une mesure à laquelle l'exécutif continue de s'accrocher

Pourtant s'il y en a bien une date que les Français attendent, c'est celle de la fin du couvre-feu. Là aussi, le gouvernement marche sur la pointe des pieds. Il sera maintenu "jusqu'à nouvel ordre", affirme le Premier ministre, qui renvoie une fois de plus à "la mi-mai". "Nous verrons, dit-il, où en sera la situation épidémique". Y aura-t-il une différence en fonction des territoires ? "Pourquoi pas", confie son entourage, qui insiste sur l'efficacité du couvre-feu. "Ce n'est pas la mesure qu'on lâchera en premier", précise-t-on.