Rentrée scolaire, déplacements, vaccins... Ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

L'ESSENTIEL

En dépit d'une décrue encore limitée de l'épidémie, le gouvernement poursuit son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, avec en premier lieu un retour à l'école à partir du 26 avril en maternelle et en primaire. Le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse jeudi à 18 heures, lors de laquelle il a précisé les conditions de cette rentrée scolaire, mais aussi les modalités des réouvertures possibles à partir du 3 mai et de la quarantaine pour les voyageurs en provenance ou à destination de 5 pays à risque. Voici ce qu'il faut retenir des dernières annonces.

Rentrée confirmée le 26 avril, les écoliers de retour en classe

"Dès lundi 26 avril, les élèves regagneront leur classe, afin d’assurer la continuité du lien physique le plus possible", a déclaré Jean Castex. S'il admet que la décrue de l'épidémie semble encore faible, le gouvernement a "la conviction que les dégâts causés par la fermeture prolongée des écoles sont catastrophiques et peuvent provoquer des dommages de longs termes, éducatifs et psychologiques. [...] Nous assumons ce choix", a donc ajouté le Premier ministre.

Retour en présentiel des collégiens et lycéens le 3 mai

Les collégiens et les lycéens reprendront quant à eux les cours en distanciel le 26 avril, mais en présentiel dès le lundi 3 mai, date de déconfinement progressif déjà envisagée par le gouvernement. Toutefois, cette rentrée sera accompagnée de "conditions strictes" et d'un "cadre sanitaire le plus protecteur possible", qui prévoit un "renforcement massif des capacités de tests à tous les niveaux, pour les élèves et tous les personnels."

La semaine du 3 mai, l'enseignement hybride reprendra donc dans les lycées, en demi-jauge. Pour les collégiens, la rentrée se fera normalement "mais les 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l’épidémie, seront aussi en demi-jauge", a précisé le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

Par ailleurs, le brevet, bac de philo et grand oral sont maintenus en présentiel.

Protocole sanitaire renforcé dans les établissements scolaires et autotests

La reprise des cours sera aussi assortie d'une multiplication des tests salivaires, 400.000 par semaine, avec un objectif de 600.000 à la mi-mai, en priorité dans les départements où la circulation du virus est la plus élevée.

"En complément des tests salivaires, il y aura le déploiement des autotests. Il s’agit d’un prélèvement nasal, plus simple et plus léger qu’un test PCR", a ajouté Jean Castex. "Nous avons passé des commandes massives, ils seront proposés à tout le personnel éducatif et tous les lycéens à partir de la semaine du 3 mai", et aux lycéens seulement car "à ce jour, ces tests sont réservés aux plus de 15 ans."

Ces tests devront être réalisés une fois par semaine pour les lycéens, et deux tests par semaine sont distribués pour le personnel éducatif. Un test positif devra toujours être confirmé par un test PCR, a rappelé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Jean-Michel Blanquer a également indiqué qu'une classe sera fermée "dès qu'un cas de contamination" est relevé dans une classe, avec le maintien du "port du masque dès l’âge de 6 ans", de l'aération toutes les heures" et de l'installation - quand c'est possible - de purificateurs d’air.

Déconfinement "par étapes" à partir du 3 mai

"A partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée", en fonction de la situation sanitaire, a assuré Jean Castex lors de la conférence de presse, ajoutant que "mi-mai" pourraient rouvrir les commerces, les terrasses, et reprendre "certaines activités culturelles et sportives". Les cinémas et théâtre "pourraient être concernés" par ces réouvertures.

Ces mesures se prendront toutefois sous réserve de l'évolution favorable de la situation sanitaire, "le cas échéant de manière territorialisée", et "évolueront au fil des étapes."

Le vaccin Johnson & Johnson administré "à compter de ce samedi"

Le ministre de la Santé a par ailleurs indiqué que le vaccin Johnson & Johnson serait administré en France "à compter de ce samedi". Contrairement aux autres vaccins déjà utilisés en France (Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca), "ce vaccin (...) ne nécessite qu'une seule injection pour que vous soyez protégé, pas de rappel vaccinal, pas de seconde injection", a-t-il souligné.

Olivier Véran a ajouté que la vaccination serait ouverte dès lundi prochain aux personnes vivant avec une personne immunodéprimée. La vaccination des enfants, elle, n'est "pas d'actualité".

Quarantaine pour les voyageurs en provenance du Brésil

À partir de samedi, "un système de contrôle renforcé" sera mis en place pour les personnes arrivant "du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde", a également annoncé le chef du gouvernement. "La réalisation d’un test [de moins de 36 heures] sera systématisée au départ mais aussi à l’arrivée" de ces pays, avec la mise en place d'une "quarantaine assortie de contrôles par les forces de l’ordre".

Cette quarantaine durera 10 jours et les personnes en quarantaine ne seront autorisées à sortir pour motif impérieux "qu'entre 10h et 12h", a détaillé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Un "pic de la troisième vague" qui "semble derrière nous"

"Le pic de la troisième vague semble derrière nous", a enfin estimé le chef du gouvernement. Selon lui il y a aussi un "plateau" du nombre de patients admis en réanimation, qui "laisse penser que haut de la vague" a été atteint et permet d'espérer le début d’un reflux d’ici quelques jours". Une amélioration qui justifie un allégement des mesures sanitaires pour les prochaines semaines.

Toutefois un couvre-feu sera maintenu à 19 heures "jusqu'à nouvel ordre", probablement jusqu'à mi-mai au moins, a annoncé Jean Castex.