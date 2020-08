En Bretagne, des lettres d'insultes contre le deuxième meilleur restaurant du monde

Etre élu deuxième meilleur restaurant au monde est devenu une véritable galère pour le patron de La Ville Blanche. Le restaurant basé à Rospez près de Lannion, en Bretagne, est la cible de lettres anonymes depuis la publication du classement établi par TripAdvisor au début du mois d'août. "Vous avez tous des têtes de rats morts, vous courrez pour faire un grand sourire devant la presse", peut-on lire sur un message non-signé, trouvé dans la boîte aux lettres de l'établissement.

"Je n'en dors plus la nuit"

Yvann Guglielmetti, le co-gérant du restaurant, et Maud, sa compagne, s'en serait bien passé. "On a eu quelques lettres disant que c'était une mascarade", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Suite à ça, on a installé un système d'alarme, parce qu'il y a beaucoup de passage de personnes étranges. Je n'en dors plus la nuit", abonde son mari.

Pourtant, côté cuisine, les fourneaux n'ont jamais été aussi actifs. Midi et soir, les 40 couverts affichent complet et il faut réserver au moins une bonne semaine à l'avance. Marie, 19 ans, reconnaît que depuis la publication du classement, la cadence est un peu plus soutenue. "On a plus de clients et on a dû changer le rythme du service", dit-elle. Pour l'aider, Yvann et Maud recherchent un chef de rang et un sommelier, avec l'espoir que les lettres anonymes arrêtent d'être envoyées. "On a des gens qui sont soit méchants, soit un peu jaloux et ça fait un petit peu mal au cœur", déplore Maud.