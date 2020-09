Ce que l’on sait sur le lycéen poignardé en pleine classe à Saint-Denis

Une agression au couteau en pleine classe. Un lycéen de 16 ans a été grièvement blessé par un autre élève, mercredi, dans un établissement de Saint-Denis. Les jours de la victime, qui a été transportée à l’hôpital, ne sont pas en danger. Mais les élèves et les enseignants du lycée Paul Eluard interrogés par Europe 1 sont sous le choc, alors que les faits de violence se répètent depuis plusieurs mois dans le département de Seine-Saint-Denis. Europe 1 fait le point sur cette agression.

L’agresseur, victime de harcèlement, aurait voulu se venger

Les deux élèves, qui font partie de la même classe de Première technologique, ont commencé à se battre en pleine salle de cours aux alentours de 9 heures, mercredi matin. L’altercation a alors dégénéré et l’auteur présumé de l'agression a placé un coup de couteau à l’abdomen de la victime.

D’après plusieurs témoignages, l’agresseur se sentait harcelé et aurait subi des railleries. Il aurait voulu se venger. "Il a posté une vidéo sur les réseaux en indiquant qu'il allait en découdre", a déclaré à l’AFP un parent d'élève, Eric Delion. L’agresseur, un élève de 20 ans, a été interpellé au sein du lycée Paul-Eluard par la Brigade anti-criminalité (BAC) et placé en garde à vue.

Cet incident a provoqué la stupeur au sein de l’établissement. "On était dans la cour quand le directeur est sorti pour nous dire qu’un élève a été poignardé. Les élèves qui étaient dans la classe étaient très choqués. On ne se dit pas qu’on va se lever un matin et qu’on va se faire poignarder en cours", a témoigné un élève, interrogé par Europe 1 devant les grilles du lycée.

Les professeurs pointent du doigt un manque de moyens

Les professeurs et les parents d’élèves ont pointé du doigt un manque de moyens au sein de l’établissement. "L’élève a été pris en charge en urgence par des camarades de classe et par les professeurs jusqu’à l’arrivée du Samu, puisque nous n’avons pas d’infirmière", a pointé du doigt Jérôme Martin, professeur au lycée et délégué syndical interrogé par Europe 1. "Pourtant nous en demandons une depuis le mois de septembre, et nous avons même fait valoir notre droit de retrait. On est sous le choc mais on est aussi très en colère", a ajouté le professeur de français.

Une cellule d'écoute psychologique a été déployée par le rectorat de Créteil et la quasi-totalité des élèves de la classe et des assistants d'éducation ont été pris en charge, selon le rectorat. Le recteur et la président de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se sont rendus sur place à la mi-journée. Les cours, suspendus après l’agression, devraient reprendre jeudi après-midi.

Un lycée déjà sujet à des problèmes de violence

Le lycée Paul Eluard avait déjà été sujet à des problèmes de violence. En avril 2018, plusieurs centaines d'enseignants et de parents s'étaient rassemblés sur le parvis du lycée pour "dire stop à la violence". Ils réclamaient davantage de moyens humains et "une prise de conscience" du gouvernement. À l'époque, en une semaine, des enseignants avaient exercé deux fois "leur droit de retrait", notamment après qu'une pierre, jetée à travers la vitre d'une salle de classe, avait blessé deux élèves, dont une à la tête.

Cette nouvelle agression intervient quelques jours après une "Marche contre l'oubli, pour la jeunesse et l'éducation" organisée à Pantin, dans le même département de Seine-Saint-Denis, en mémoire d'une directrice d'école qui s'était suicidée, mais aussi de deux lycéens scolarisés à Aubervilliers, tués en 2019 dans des rixes. En octobre dernier, Kewi, 15 ans, avait été tué en marge d'un cours d'EPS aux Lilas, dans un contexte de rivalités entre quartiers des Lilas et du Pré-Saint-Gervais, où il vivait.