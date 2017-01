Alors qu'elle participe samedi à Coblence à un congrès des partis populistes et d'extrême-droite européens, la présidente du Front national en a profité pour s'adresser aux électeurs français.

Marine Le Pen a lancé sa campagne cette semaine en accélérant sur le terrain médiatique. La présidente du Front national espère ainsi surfer sur la vague Donald Trump et devenir la candidate des réseaux sociaux. Décryptage pour le Journal du dimanche de Laetitia Krupa avec Reputation Squad.

21/01/2017

-

Vidéo

Coordinatrice du Parti de Gauche et conseillère de Paris, Danielle Simonnet casse les codes de la communication avec un one woman show intitulé "Uber, les salauds et mes ovaires", pour faire passer ses idées politiques.