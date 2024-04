Pascal Praud et vous - Affaire Kendji, Francky Vincent, accord à la SNCF... Les moments-forts de la semaine du 22 avril

Les fans de Kendji ont craint le pire lundi 22 avril : le chanteur à succès a été grièvement blessé par balle dans sa caravane. Une affaire qui a marqué l'actualité tout au long de la semaine, et que les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont pu évoquer en direct sur Europe 1. Lundi, Francky Vincent, l'interprète incontournable de Fruit de la passion, a également partagé son avis sur le choix potentiel d'Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Affaire Kendji : "Il n’a aucun ennemi, il chante l’amour, le soleil", estime une union française d'associations tsiganes

Peu après la grave blessure par balle de Kendji Girac, Baptiste Payou, président de l’Union française des associations tsiganes grand Sud, a estimé qu'un règlement de compte était très peu probable. "ll n’a aucun ennemi, il chante l’amour, le soleil. Il est présent pour tout le monde, il est rempli de gentillesse", a-t-il affirmé.

Réécoutez l'extrait :

Francky Vincent revient sur ses propos concernant Aya Nakamura

Sur le plateau de Jordan de Luxe, Francky Vincent avait comparé Aya Nakamura, pressentie pour chanter lors de la cérémonie des JO de Paris 2024, à une Twingo. L'interprète de Fruit de la passion est revenu sur ses propos sur Europe 1. "Vous savez que j'ai beaucoup d'humour. Dans ce que j'ai dit chez Jordan de Luxe, il y a de la dérision et de l'auto-dérision", a-t-il souligné.

Réécoutez l'extrait :

Football : Guy Roux évoque un match acheté en 2005

Le consultant historique d'Europe 1, Guy Roux, a déclaré que le quart de finale de coupe d'Europe, opposant son club de toujours, l'AJ Auxerre, au CSKA Moscou en 2005, avait été "acheté". Des propos qu'il a confirmé dans l'émission Pascal Praud et vous. "J'ai subi, comme d'autres, un certain nombre de penalties un peu curieux dans différents matches, mais je n'ai pas eu de preuves comme j'ai eu ce jour-là", a-t-il relaté.

Réécoutez l'extrait :

SNCF : "Les salariés bénéficient de certains avantages qu'ils ne méritent absolument plus"

Les syndicats et la direction de la SNCF ont trouvé un accord sur les retraites anticipées. Un accord qui révolte Nicolas, auditeur d'Europe 1 travaillant dans le secteur du transport routier. Selon lui, "les salariés de la SNCF bénéficient de certains avantages depuis longtemps maintenant qu'ils ne méritent absolument plus".

Réécoutez l'extrait :

"C'est le monde du silence", un représentant de la communauté gitane explique ce mode de vie

En parallèle de l'affaire Kendji, José, représentant de la communauté gitane et auditeur régulier de l'émission, a détaillé au micro de Pascal Praud le mode de vie de sa communauté. "On a un code d'honneur, le sens de la parole donnée. C'est le monde du silence, on ne parle pas", a-t-il évoqué.

Réécoutez l'extrait :

Bonus : Paris-Match fête ses 75 ans !

À l'occasion de la sortie d'un numéro anniversaire de Paris-Match, qui a fêté ses 75 ans, les journalistes Jérôme Béglé et Patrick Mahé ont évoqué l'histoire de l'hebdomadaire mythique, et aussi son avenir. "On aura toujours besoin d'avoir des reportages qui feront date", a souligné Patrick Mahé