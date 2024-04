SONDAGE - 67% des Français favorables à une loi permettant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement

Le Parlement britannique a récemment approuvé un projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Alors que l'ONU a exhorté Londres à "reconsidérer son plan", un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, montre qu'une majorité de Français approuverait un texte identique dans l'Hexagone.

En effet, parmi les personnes interrogées, près de 67% ont répondu par l'affirmative à cette interrogation : "Faut-il une mesure similaire pour les migrants entrés illégalement sur le territoire français ?" 32% des interrogés ont quant à eux répondu le contraire et 1% n'ont pas voulu se prononcer.

>> LIRE AUSSI - Comment les associations britanniques d'aide aux migrants touchent des subventions françaises

Les sympathisants de droite largement pour

Dans le détail, les hommes sont à 66% favorables à une telle mesure, pour 68% chez les femmes. On peut aussi remarquer que la catégorie socioprofessionnelle des questionnés ne change pas grand-chose aux résultats. Qu'ils soient CSP+, employés (réunis sous le terme CSP-), ou encore inactifs, ils sont 67% à se positionner en faveur d'un projet de loi identique en France.

Comme on peut s'y attendre, l'écart se creuse cependant profondément quand on étudie les proximités politiques des sondés. À droite, le oui atteint 89% et grimpe jusqu'à 94% pour les sympathisants du Rassemblement national. À gauche, la courbe s'inverse et ils sont 56% à être contre une telle mesure. Ce sont les partisans de la France insoumise qui sont le plus opposés à cette idée avec un score de 66%, tandis que les électeurs écologistes et socialistes sont respectivement à 58% et 56% contre.

Enfin, les sympathisants du parti présidentiel sont de leur côté près de 67% à valider une telle proposition.

*Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.