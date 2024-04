Ligue 1 : le match du sacre pour le PSG qui affronte Le Havre au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain a son destin en main. Si le PSG s'impose ce samedi soir, le club de la capitale sera sacré, quel que soit le résultat de l'AS Monaco, qui se déplace dimanche à Lyon. Un scénario qui plait beaucoup à l'entraineur, Luis Enrique, comme l'a expliqué le technicien espagnol lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Si on gagne, on sera champions. C'est mieux que de l'apprendre dans l'avion comme cela aurait pu être le cas mercredi dernier lors de notre victoire à Lorient. À domicile, c'est un cadre parfait pour profiter du match".

"Le PSG a été programmé pour remporter le championnat"

Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé méritent ce titre, ils survolent la Ligue et n'ont concédé qu'une seule défaite cette saison, c'était face à l'OGC Nice. Le club de la capitale possède la meilleure attaque et propose un jeu de plus en plus séduisant.

Pour Laurent Blanc, ancien entraineur du Paris Saint-Germain, interrogé par Europe 1 lors du match du "Variétés club de France" à Plaisir, dans les Yvelines, ce sacre est naturel, mais le plus important, c'est la coupe d'Europe : "Je ne dis pas que c'est banal, il ne faut pas banaliser le championnat, surtout pas. Les Parisiens ont été programmés pour gagner le championnat et la Coupe. Nous, on le sait parce qu'on l'a fait. Il y a toujours ce palier de Champions League à attendre, qu'ils ne s'en privent pas".

Le PSG devrait en profiter pour faire tourner ce soir. Les stars, Mbappé et Dembélé, ne sont pas certains de jouer la totalité du match face au Havre car un défi bien plus important se profile en effet. Les joueurs de Luis Enrique iront en Allemagne pour disputer les demi-finales aller de la Ligue des champions. Un match qui aura lieu mercredi 1er mai, au Signal Iduna Park, à Dortmund.