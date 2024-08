Paris 2024 : après les Jeux, la seconde vie des sites olympiques est déjà définie

L'une des grandes gagnantes de cette opération "Seconde vie", c'est la Seine-Saint-Denis, avec déjà des infrastructures permanentes comme le centre aquatique. La collectivité va accueillir en plus d'autres héritages des Jeux olympiques. En tout, près de six millions d'équipements seront réutilisés après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

"On va récupérer les infrastructures temporaires qui sont installées aujourd'hui à la Concorde pour les épreuves de skate. Elles sont d'abord démontées, ensuite, elles sont stockées et il faut qu'on récupère l'autorisation de l'utilisation des anneaux olympiques", explique son vice-président en charge des JO, Emmanuel Constans.

Une grande braderie organisée entre septembre et octobre

Des accords conclus dès la constitution du dossier de candidature de Paris 2024 en 2015. Le projet vise aussi le terrain de jeux des frères Lebrun. Une trentaine de tables de ping-pong et des balles utilisées vont être données aux clubs et centres de formation. Pour la présidente de la Fédération, Magali Andrieux, c'est aussi l'occasion de populariser la discipline.

"Bien sûr que l'image que ces tables ont pu avoir, ça va nous aider à accueillir de nouveaux pratiquants", raconte-t-elle. Et pour tous ceux qui souhaitent acquérir un souvenir de ces Jeux olympiques, une grande braderie sera organisée partout en France du 14 septembre au 13 octobre prochain.