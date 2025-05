Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale retour entre le PSG et Arsenal ?

90 minutes pour rêver. Victorieux au match aller 1 à 0, le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique espèrent bien conserver ou accentuer cet avantage pour décrocher leur place pour la finale, à Munich, le 31 mai prochain.

Le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à 90 minutes ou plus d'une nouvelle finale de Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit Arsenal au Parc des Princes ce mercredi pour la demi-finale retour. Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse de l'Emirates Stadium 1 à 0 et ils espèrent bien reproduire cette performance devant leurs supporters.

Le PSG a 78% de chances de se qualifier en finale

Ce mercredi, le PSG peut écrire une nouvelle page de son histoire européenne et accéder à sa deuxième finale de Ligue des champions en cinq ans. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur la présence d'Ousmane Dembélé. Le meilleur buteur parisien cette saison était sorti sur blessure à l'Emirates à la 70ᵉ mais il sera bien disponible pour la rencontre.

Après un retard à l'allumage en début de saison sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain s'est repris et impressionne désormais les observateurs de toute l'Europe par ses qualités individuelles, mais surtout par son collectif et le jeu que les joueurs sont capables d'adopter. Un jeu qui bénéficiera du soutien total de la part du Parc qui promet d'être chauffé à blanc. D'autant que si on regarde l'historique, le PSG a 78% de chances de se qualifier en finale.

Des retours de blessure importants du côté d'Arsenal

Si le PSG a marqué les esprits cette saison, c'est aussi le cas d'Arsenal. Les joueurs de Mikel Arteta ont impressionné par leur collectif, leur solidité défensive, mais aussi par leur attaque qui a su faire plier le champion d'Europe en titre, le Real Madrid de Kylian Mbappé, au tour précédent (5-1 score cumulé).

Et pour tenter de remonter leur retard dans cette demi-finale, les Gunners pourront compter sur les retours de blessures de plusieurs joueurs importants de l'effectif comme Timber et Calafiori, tous deux défenseurs, ainsi que de Thomas Partey au milieu de terrain. Le capitaine des Gunners, Martin Odegaard, a appelé ses coéquipiers à se nourrir de la déception pour avancer "ensemble vers le match énorme qui nous attend".

Cette demi-finale retour de la Ligue des champions se disputera donc ce mercredi 7 mai, au Parc des Princes. La rencontre sera arbitrée par Felix Zwayer. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures et c'est un match qui sera diffusé en direct et en exclusivité sur Canal +.