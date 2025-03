Covid, cinq ans après : retour sur les évènements sportifs à l’heure du coronavirus

Il y a cinq ans, le premier confinement était instauré en France par le président Macron. Une mesure pour chercher à endiguer la propagation du Covid-19. Une décision qui sera prise dans de nombreux pays et qui aura des répercussions dans le monde du sport. Retour sur cette période où le sport ne faisait plus autant vibrer les spectateurs.

"Nous sommes en guerre". Le 16 mars 2020, dans une allocution aux Français, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait, pour le lendemain, le début d'un confinement de "15 jours" - qui a finalement duré plus d'un mois et demi- pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La société se retrouve à l'arrêt, tout comme les compétitions sportives.

En quelques jours, les tournois en France, en Europe et dans le monde s'arrêtent du jour au lendemain. Une décision pour "contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire", comme l'avait écrit le président de foot français de l'époque, Noël Le Graët. C'est en mai, que les fédérations décident de lever les suspensions, mais les sportifs devront suivre des règles sanitaires très strictes. Des compétitions qui se joueront dans des conditions inédites.

Des victoires sans public ou presque

Les mesures sanitaires font leurs apparitions dans le monde du sport professionnel. La distanciation sociale est imposée tout comme le port du masque. Les athlètes sont régulièrement testés avant et après les événements pour empêcher toute propagation du virus.

Si en France la Ligue 1 et le Top 14 de rugby n'ont pas repris, que la Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro 2020 ou les JO de Tokyo sont repoussés d'un an, la Ligue des champions, dont les huitièmes de finale s'étaient jouées sans public, revient pour un format inédit : le "Finale 8" durant l'été.

Dans les deux stades de la ville de Lisbonne, au Portugal, le reste de la Coupe d'Europe se joue sur un match, et non plus sous le format aller-retour, sans aucun spectateur dans les tribunes. Le Paris Saint-Germain se défait de l'Atalanta et de Leipzig pour accéder à la finale contre le Bayern Munich. Un match qui tournera à la désillusion pour le club de la capitale, car les Bavarois s'imposent 1 à 0 grâce à un but de l'ancien parisien, Kingsley Coman, dans un stade complétement vide.

Un Roland-Garros particulier

Autre tournoi qui se joue habituellement au mois de mai, Roland-Garros 2020 s'est déroulé cette année-là du 27 septembre au 11 octobre avec un public limité à 11.500 personnes maximum par jour, réparti sur les trois principaux courts. Un faible nombre de spectateurs, mais qui est déjà mieux que Wimbledon qui avait été annulé et l'US Open qui s'est joué sans public. Les épreuves de qualification se sont, elles, déroulées à huis clos. Le port du masque est obligatoire pour toute personne "dès 11 ans", précise l'organisation.

Cette année-là, Rafael Nadal s'impose face à Novak Djokovic dans un court Philippe Chatrier, un 13e titre Porte d'Auteuil loin de l'ambiance habituelle des grandes finales. Chez les dames, Iga Świątek remporte son premier Roland-Garros face à Sofia Kenin.

Un Tour de France inédit

Un événement traditionnel de l'été pour tout fan de sport a également subi les conséquences du Covid-19 : le Tour de France. Au moment du déclenchement de la pandémie, l'idée de son annulation pure et simple est envisagée. Mais l'épreuve est finalement reportée du 29 août au 20 septembre, une première dans son histoire. L'Amaury Sport Organisation met en place un protocole sanitaire strict, les "bulles".

Au début de la Grande Boucle, les équipes et leur encadrement entrent dans une "bulle course" qui ne pourra pas entrer en contact avec les autres. Plusieurs tests PCR sont exigés durant l'épreuve. Sur les routes, la présence du public est limitée, tout comme sur les villes d'arrivée où les selfies sont interdits. Sur les Champs-Élysées, c'est Tadej Pogačar qui est sacré vainqueur pour la première fois de sa carrière.

Une saison de Formule 1 historique à bien des égards

La saison 2020 de Formule 1 a également été chamboulée. Le paddock est en Australie pour la première course de la saison qui devait être la plus longue de l'histoire à l'époque avec 22 manches au calendrier. Mais à Melbourne, les pilotes critiquent leur présence alors que de nombreux pays se confinent. Finalement, la course est annulée après la détection d'un cas dans l'écurie McLaren, sur décision des organisateurs avec les chefs d'équipe et la direction de la F1.

Les annulations de Grands Prix s'enchaînent, la saison semble compromise. Début juin, la direction de la F1 annonce les huit premières courses de la saison sur six circuits en Europe. Le 25 août, un nouveau calendrier de 17 courses est dévoilé avec des conditions sanitaires strictes : tests obligatoires pour les personnes présentes sur les circuits, courses à huis clos, personnel réduit au minimum, distanciation sociale et port du masque obligatoire. Dans ces conditions, Lewis Hamilton décroche son septième titre de champion du monde, égalant la légende allemande Michael Schumacher.

Une année sportive 2020 qui aura vu de grands exploits se dessiner dans les stades, sur les routes, sur les pistes et circuits, sans public, mais avec beaucoup de ferveur chez les fans du monde entier devant leur écran.