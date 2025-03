Formule 1 : Norris, Leclerc, Verstappen.. Qui sont les favoris pour le titre de champion en 2025 ?

La saison 2025 de Formule 1 démarre ce week-end sur le circuit de Melbourne, en Australie. Cette saison 2025, la dernière avant la nouvelle réglementation technique, s'annonce très serrée entre les écuries du haut de tableau pour les titres pilotes et constructeurs. Mais qui sont les favoris ? Europe 1 fait le point.

Nouvelle saison et beaucoup d'attentes. La Formule 1 fait son retour ce week-end en Australie pour première manche du championnat du monde 2025. Après 2024 qui a vu Max Verstappen être sacré pour la quatrième fois champion du monde, cette saison s'annonce très disputée entre les quatre écuries du haut de tableau. Mais qui sont les favoris pour le titre ?

Lando Norris et Charles Leclerc, les grands favoris en 2025 ?

À l'aube de la saison 2025, Lando Norris est le grand favori pour le titre pilote. Le Britannique a passé un cap l'an dernier en remportant sa première victoire en carrière lors du Grand Prix de Miami (quatre victoires au total en 2024), et en luttant pour le titre contre Max Verstappen.

Une expérience qui lui sera bénéfique pour cette nouvelle saison et pour lutter pour le titre, comme il l'a lui-même avoué lors d'un point presse en Australie : "J'ai appris beaucoup de choses l'an dernier. Courir contre Max (Verstappen) est une situation unique. Je suis impatient de tenter à nouveau ma chance et de voir ce que je peux faire et d'affronter n'importe quel pilote". McLaren, champion du monde des constructeurs, semble continuer sur la même voie en 2025. Selon les premières observations après les tests à Bahreïn, elle est la meilleure voiture du plateau.

Un autre pilote pourrait prétendre à la couronne mondiale : Charles Leclerc. L'an dernier, le Monégasque s'est imposé à trois reprises, chez lui à Monaco, une première, à Monza et à Austin. Des victoires et une solidité en deuxième partie de saison qui ont permis à la Scuderia de lutter jusqu'au dernier virage de la saison 2024 pour le titre des constructeurs, terminant à 14 points de McLaren. Une saison 2024 laissait augurer de bonnes choses pour Ferrari en 2025.

D'ailleurs, les premiers essais de sa nouvelle monoplace, la SF-75, à Fiorano, Charles Leclerc avait montré ses ambitions : "J'espère que 2025 sera notre année. J'ai un rêve depuis tout petit, c'est de gagner le championnat du monde des pilotes et j'espère vraiment que ce sera la bonne année. En tout cas, je m'y prépare". Si l'équipe reste sur sa solide dynamique de fin de saison dernière, le Monégasque et Ferrari peuvent se placer parmi les favoris pour les deux titres cette saison.

Max Verstappen en quête d'une cinquième couronne, la huitième pour Hamilton ?

Si la Red Bull semble avoir des soucis en ce début de saison, Max Verstappen reste un des prétendants à sa propre succession. Ses qualités de pilotages et sa vision de la course ne sont plus à démontrer. Le Néerlandais visera un cinquième sacre consécutif, ce qui lui permettrait d'égaler le record de Michael Schumacher.

Mais le pilote Red Bull a vu la domination de son écurie se réduire la saison dernière, jusqu'à perdre le titre des constructeurs. Lui-même a avoué qu'ils n'étaient pas "les plus rapides" en ce début d'année, mais "la saison est longue, tout peut changer" et "on va essayer d'être le plus compétitif possible".

Un autre champion du monde sera particulièrement scruté cette saison, c'est Lewis Hamilton. Le Britannique a quitté Mercedes après 12 saisons de collaboration et six titres de champion du monde. Un transfert qualifié de "mariage du siècle" entre le plus victorieux des pilotes avec l'écurie la plus prestigieuse au monde.

À 40 ans, Lewis Hamilton cherchait un nouveau défi pour tenter d'aller chercher une huitième couronne après la déception de 2021 et trois saisons décevantes par la suite. La Ferrari semble bien née, et l'on connaît tous les qualités de pilotage du Britannique. L'attention de la presse et des fans pourraient peser sur lui et favoriser finalement son coéquipier.

Piastri et Russell en embuscade

Deux autres pilotes sont en embuscade pour aller chercher le titre mondial. Tout d'abord, Oscar Piastri pourrait être un prétendant. L'Australien a terminé quatrième du championnat pilote la saison dernière en signant deux victoires et en bouclant 100% des tours de la saison, devenant la quatrième pilote de l'histoire à y parvenir après Schumacher, Hamilton et Verstappen.

Une bonne saison pour l'Australien, mais qui a marqué le pas en fin de saison, après sa victoire en Azerbaïdjan. Une situation qui s'était déjà produite lors de la saison 2023. Mais au volant de la monoplace qui semble être la plus rapide, Piastri devra afficher cette saison une meilleure régularité pour conserver toutes ses chances de titre.

Mercedes a montré des signes de mieux lors des essais de pré-saison à Bahreïn. Les flèches d'argent doivent composer désormais après Andrea Kimi Antonelli, pilote italien de 18 ans, qui a pris la succession de Lewis Hamilton. Après le départ du septuple champion du monde, George Russell est devenu le leader de cette écurie.

En 2024, Mercedes a terminé quatrième au championnat des constructeurs, Russell ayant remporté deux courses, en Autriche et à Las Vegas. L'écurie a montré des améliorations lors des essais de pré-saison, faisant d'elle une des écuries qui peut tout de même prétendre au titre.