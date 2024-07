Tadej Pogacar remporte son troisième Tour de France après sa victoire lors du contre-la-montre à Nice

Tadej Pogacar a remporté dimanche son troisième Tour de France sur une nouvelle victoire d'étape, sa sixième dans cette 111e édition, lors du contre-la-montre final entre Monaco et Nice. Déjà vainqueur en 2020 et 2021, le Slovène, qui a devancé le Danois Jonas Vingegaard de 1 min 3 sec dans le chrono, devient le premier coureur à réaliser le doublé Giro-Tour de France la même année depuis l'Italien Marco Pantani en 1998.

Six victoires d'étape dans ce Tour de France

Il devance au classement général final Jonas Vingegaard de 6:17 et le Belge Remco Evenepoel de 9:18, après avoir fait la différence dans les Pyrénées et enfoncé le clou dans les Alpes. Les trois premiers du général ont également fini dans cet ordre aux trois premières places du contre-la-montre dimanche, Evenepoel, champion du monde de la spécialité, terminant à 1:14 du maillot jaune.

La domination de Pogacar sur cette 111e édition a été totale pendant les trois semaines depuis le départ de Florence, en Italie. Le leader de l'équipe UAE a pris le maillot jaune dès le quatrième jour pour ne plus jamais le lâcher, tuant rapidement le suspense, pour finir avec six victoires d'étape. Cette suprématie atteint des niveaux inégalés depuis cinquante ans et les triomphes d'un Eddy Merckx ou d'un Bernard Hinault.

Avec ce troisième sacre décroché à l'âge de 25 ans, il rejoint trois coureurs au palmarès du Tour de France, Louison Bobet, Greg Lemond et Philippe Thys. Le record de cinq victoires est partagé par quatre champions, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil et Miguel Indurain.