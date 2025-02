Roland-Garros 2025 : «Il y aura un véritable hommage» pour Rafael Nadal, confirme Gilles Moretton

Invité du "Studio des légendes" sur Europe 1, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, confirme qu'il y a aura "un grand moment" dédié à Rafael Nadal, légende de Roland-Garros avec ses 14 titres remportés porte d'Auteuil, qui se concrétisera par une cérémonie d'hommage lors de l'édition 2025.

Les fans de Rafael Nadal l'attendaient l'an passé, au soir de son élimination au premier tour contre le futur finaliste Alexander Zverev. C'est finalement lors de Roland-Garros 2025 qu'un grand hommage sera rendu à la légende du tournoi du Grand Chelem parisien, lauréat à 14 reprises de la Coupe des Mousquetaires, un record difficilement atteignable à l'avenir. C'est ce qu'a confirmé Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, invité dans l'émission Studio des légendes.

"Un véritable hommage, très important. On y est attaché"

"On aura une année 'hommages'. Je ne trahis aucun secret, il y aura forcément quelque chose pour Rafael Nadal, un véritable hommage, très important. On y est attaché", affirme le dirigeant sur Europe 1, soulignant qu'une cérémonie de ce style avait été préparée l'an dernier.

Mais l'Espagnol "n'était pas prêt" à recevoir une telle attention, précise Gilles Moretton. "Il était encore dans son statut de joueur. Ensuite, il y a eu la Coupe Davis où il a voulu finir, mais l'hommage n'a pas été réellement celui qu'on devait lui rendre", estime le président de la FFT. "Il y aura un grand moment à Roland-Garros en 2025 pour Rafael Nadal", conclut Gilles Moretton.

Une "collaboration" envisagée à l'avenir entre Nadal et Roland-Garros

Cette cérémonie d'hommage ne devrait pas sonner, toutefois, la fin de l'idylle entre "Rafa" et Roland-Garros. Une "collaboration" entre les deux parties est envisagée, relate le dirigeant du tennis français. "On est allés le voir chez lui, début décembre, avec Amélie Mauresmo (directrice du tournoi, NDLR), pour lui parler de cet hommage qu'on va lui organiser, et lui parler de l'avenir. Et il est prêt à parler de l'avenir", poursuit Gilles Moretton.

Le président de la FFT fait valoir que cela fait "quelques années" qu'une "collaboration" est sur la table, sans en donner plus de précisions à l'heure actuelle. "On donnera les contours dans quelque temps de ce rôle d'ambassadeur qu'il peut tenir avec nous. Les deux 'marques', Rafael Nadal et Roland-Garros, ne font qu'un. Donc oui, on envisage des choses avec lui", appuie Gilles Moretton sur Europe 1.