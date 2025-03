Covid, cinq ans après : retour sur les jours et les heures qui ont précédé l'annonce du confinement

Le 17 mars 2020, les Français entraient pour la première fois dans un confinement généralisé du pays, avec l'obligation de restreindre les sorties. De l'apparition des premiers cas de Covid-19 en France à l'entrée en vigueur du confinement, retour sur les heures et les jours qui ont précédé ce moment si particulier.

Chacun se souvient de l'endroit où il était le 17 mars 2020. Ce mardi-là, à midi, le confinement de la population française sur fond d'épidémie de Covid-19 entrait en vigueur sur tout le territoire. Une expérience inédite à l'époque contemporaine, qui a profondément bouleversé le quotidien des Français. Europe 1 revient sur ce début d'année 2020 qui avait poussé le gouvernement à prendre cette mesure historique.

24 janvier : trois premiers malades en France

Au début de l'année 2020, les contaminations au Covid-19 augmentent sensiblement en Chine, et la question de l'arrivée de cette maladie en France est posée. Le 21 janvier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn tient une première conférence de presse sur cette épidémie, qui deviendra quotidienne.

Alors que "le risque d'introduction du virus en France" est jugé "faible, mais pas exclu", trois premiers malades du Covid-19 sont hospitalisés le 24 janvier, dont deux à Paris et un à Bordeaux. Il s'agit de trois patients chinois qui avaient séjourné à Wuhan, foyer de l'épidémie.

15 février : premier décès d'un patient atteint du Covid

Les cas de Covid-19 se multiplient en France au mois de février, tandis que les tests se démocratisent dans les principaux hôpitaux du pays. Le 15 février, un touriste chinois octogénaire décède à l'hôpital Bichat de Paris. Il s'agit du premier décès hors d'Asie, et par conséquent, le premier patient mort du Covid-19 en Europe.

Le 15 février 2020, un patient décède du Covid-19 à l'hôpital Bichat à Paris. AFP / © Alain JOCARD / AFP

C'est alors qu'un événement anodin, le 17 février à Mulhouse, donne un coup d'accélérateur à la propagation du virus dans tout le pays. Un rassemblement évangélique de quelque milliers de personnes est à l'origine d'un foyer de contamination majeur en Alsace. Le 29 février, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, annonce que la barre des 100 cas est franchie.

12 mars : première allocution d'Emmanuel Macron sur la fermeture des écoles

Le 8 mars, c'est la barre des 1.000 cas qui est atteinte en France. De premières mesures d'importance sont prises, comme l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes et des visites dans les Ehpad. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la Santé qualifie l'épidémie de Covid-19 de "pandémie". Le lendemain, le président Emmanuel Macron prononce une première allocution télévisée au cours de laquelle il annonce la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, ainsi que des crèches.

Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron annonce la fermeture des crèches et des écoles. Hans Lucas via AFP / © Amaury Cornu / Hans Lucas

Les entreprises sont invitées à généraliser le télétravail. En parallèle, le ministre de la Santé Olivier Véran demande la déprogrammation des interventions chirurgicales non urgentes pour que les hôpitaux puissent faire face à l'afflux de malades.

14 mars : fermeture des lieux "non-indispensables"

Deux jours plus tard, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la fermeture des lieux "non-indispensables", dont les restaurants et les bars, mais maintient le premier tour des élections municipales qui doivent se tenir le lendemain, 15 mars 2020.

Le 14 mars 2020, les bars et restaurants ferment leurs portes, comme ici à Bordeaux. © Constant Forme-Becherat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

16 mars : deuxième allocution d'Emmanuel Macron, préfigurant le confinement

Dans une nouvelle allocution le 16 mars, Emmanuel Macron donne un nouveau tournant dans la lutte contre le Covid-19 en interdisant tous les trajets qui ne seraient pas "absolument nécessaires", sans toutefois prononcer le mot "confinement". Lors de cette prise de parole suivie par 35 millions de téléspectateurs, le président déclare à plusieurs reprises que la France est "en guerre", et énumère plusieurs mesures économiques d'exception.

Le 16 mars, Emmanuel Macron annonce l'entrée en vigueur de ce qui sera le premier confinement du pays. © Lilian Cazabet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

17 mars : entrée en vigueur du confinement à midi

Un confinement "à l'italienne" démarre alors le mardi 17 mars 2020 à midi, quelques heures après la deuxième allocution d'Emmanuel Macron. La population française est donc priée de rester chez elle, et toute sortie doit être justifiée par l'un des motifs autorisés. Le début d'une France véritablement sous cloche.

L'Hexagone sortira petit à petit de cet épisode particulier près de deux mois après, le 11 mai 2020. Avant de connaître deux autres confinements, en octobre-novembre 2020 puis en mars-avril de l'année 2021.