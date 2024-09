SANTÉ-ENVIRONNEMENT : NOUVEAU DÉFI CONJOINT POUR LES ENTREPRISES ?

Un sujet au cœur des recherches des économistes

Durant sa prise de parole, Karine Laminaud, Titulaire de la chaire Innovation et Santé et Professeur d’Économie à l’ESSEC Business School a soulevé la relation étroite qui existe entre l’environnement et la santé. L’impact de l’environnement sur la santé est une problématique qui est au cœur des travaux de recherches des économistes. La pollution, l’exposition aux produits chimiques, les tempêtes, ce sont autant de phénomènes qui sont étudiés et qui montrent que le changement impacte la santé des populations tant dans les pays développés que les pays en développement, qui restent à nos jours les plus à risque.

Parmi les conséquences du changement climatique, les températures extrêmes demeurent l’une des premières causes de mortalité et de morbidité dans le monde, et les températures élevées affectent ainsi autant la santé physique que mentale des populations. « Nos dernières études montrent que les températures élevées sont associées à une dégradation du bien-être et de la qualité de vie » souligne l’experte. En France, « un rapport publié en 2023 par Santé Publique France, montre qu’entre le 1er juin et le 15 septembre pas moins de trente-trois millions de décès enregistrés sont imputables aux températures élevées ». Même si les données sur l’impact de l’environnement sur la santé à l’avenir ne sont pas encore tout à fait établies, plusieurs stratégies peuvent aider à réduire les risques de complication de santé liés au changement climatique, à commencer par une meilleure offre de soin à destination des populations les plus vulnérables, une amélioration des prévisions météorologiques et une meilleure diffusion des messages de prévention qui permettront aux populations de changer et d’adapter leur comportement face aux épisodes de fortes chaleurs.

Des entreprises de plus en plus conscientes

De plus en plus d’entreprises commencent à prendre en compte l’impact de leurs activités sur l’environnement et sur la santé. Le secteur pharmaceutique et plus généralement les industries de santé ont intégré ce sujet environnemental au cœur de leurs réflexions. Patrick Biecheler, Partner and Head of the Healthcare Practice chez Bain & Company, soulève trois principaux enjeux à relever : « leur contribution à réduire plus encore leur empreinte carbone, leur contribution à gérer les conséquences du dérèglement climatique sur la santé et leur contribution pour que leurs patients réduisent eux-mêmes leur empreinte carbone ».

Pour Isabelle Aprile, Directrice de l’innovation sociale chez Sodexo et Etienne TICHIT, General Manager de Novo Nordisk, ces enjeux ne sont pas nouveaux pour leurs entreprises respectives, car ces derniers ont toujours été au cœur de leur l’ADN et par conséquent, font partie intégrante de toutes leurs actions en faveur de la transition écologique. Être détenu par une Fondation permet par exemple à Novo Nordisk d’avoir une vision à long terme et une stabilité sur leurs investissements dans des programmes de recherche sur les sciences du vivant ou les technologies de transition écologique.

Des politiques et stratégies en faveur de la transition écologique

Avec plus de deux millions de clients à son actif, Sodexo ambitionne de devenir leader de l’alimentation durable, et travaille ainsi sur différents volets : « le rééquilibrage du végétale vs. l’alimentation carnée, l’éducation à l’alimentation équilibrée et au développement du goût, le soutien à la filière agricole en accompagnant les agriculteurs vers une agriculture régénérative », précise la directrice de l’innovation sociale de Sodexo.

De son coté, Etienne Tichit évoque une stratégie de décarbonation déployée par Novo Nordisk dans ses usines et auprès de ses partenaires, mais également le développement de plusieurs programmes ambitieux comme Cities for Better Health, « une coalition d’acteurs privés, publics & associatifs qui collaborent afin de trouver des solutions environnementales, sociales, de santé pour prévenir des maladies chroniques dans les villes ».

Tous les intervenants se sont rejoints sur la nécessité de se fixer une trajectoire et des objectifs communs en faveur de la transition écologique et de travailler davantage de concert entre entreprises, pouvoirs publics et associations. En ce sens, des partenariats avec des acteurs pour la lutte contre le gaspillage alimentaire sont des initiatives pertinentes pour travailler les enjeux d’éducation alimentaire et environnementale : des programmes comme « Bon gestes bonne assiette » entre Novo Nordisk et la Banque Alimentaire contre l’obésité ou le projet La Passerelle pour Sodexo, une « initiative basée sur un nouveau modèle économique visant une alimentation plus responsable et plus locale ».

Le changement de comportement, prochain défi ?

Les sujets climat intéressent de plus en plus. « L'attente, aussi bien des opérateurs de soins ou des patients/consommateurs sont effectivement très présentes », affirme Patrick Biecheler. Une attente qui a néanmoins besoin d’être accompagnée. « Nous avons besoin d’incitation de la part des politiques publiques sur les ambitions environnementales, au travers des appels d’offre d’hôpitaux par exemple », a souligné Etienne Tichit. Pour Isabelle Aprile, le « changement culturel des modes alimentaires » est le prochain défi à relever pour basculer véritablement dans une transition écologique.

