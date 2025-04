Meeting du RN : François Bayrou appelle à «l'esprit de responsabilité» pour éviter les débordements dimanche

Alors que le Rassemblement national organise dimanche un meeting en soutien à Marine Le Pen, François Bayrou a appelé ce vendredi à "l'esprit de responsabilité" pour éviter des débordements. Le Premier ministre a assuré en marge d'un déplacement à Nanterre que "l'ordre" sera "respecté".

Une mobilisation à risque. François Bayrou a appelé vendredi à "l'esprit de responsabilité" pour éviter des débordements en marge des réunions politiques prévues dimanche, du Rassemblement national, du camp présidentiel et d'une partie de la gauche, promettant que "l'ordre" sera "respecté".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Une réunion en fonction de l'actualité"

"J'espère que non", a affirmé le Premier ministre en marge d'un déplacement à Nanterre, interrogé sur le risque de débordements. "On est là pour que l'ordre soit respecté et que toutes les expressions puissent avoir lieu, en maintenant non seulement le calme mais le respect réciproque nécessaire".

À lire aussi Marine Le Pen condamnée : le RN attire de nouveaux membres à Lens

"Dans un Etat de droit, il faut que tout le monde ait l'esprit de responsabilité et éviter d'avoir des confrontations", a ajouté le chef du gouvernement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La réunion du bloc central à Saint-Denis, organisée par le patron de Renaissance Gabriel Attal, à laquelle il a prévu de participer ainsi que le patron d'Horizons Edouard Philippe, est "une réunion ordinaire qui était prévue depuis longtemps" tandis que le meeting du RN place Vauban à Paris, en soutien de Marine Le Pen après sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires, est "une réunion en fonction de l'actualité", a-t-il noté.

LFI et les Ecologistes répliquent

Une partie de la gauche, dont la France insoumise et les Écologistes, appelle en outre à un rassemblement dimanche, à partir de 13H place de la République à Paris. Le Parti socialiste n'y participera pas pour ne pas donner l'impression que la condamnation de Marine Le Pen est une décision politique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il n'y a pas de risque de troubles à l'ordre public", a assuré vendredi sur CNews le préfet de police de Paris Laurent Nunez. "On n'a pas d'informations qui laisseraient penser que les partisans d'un camp pourraient aller perturber le rassemblement de l'autre camp".

Mais "on sera extrêmement attentif", a-t-il ajouté. Il y aura un "gros dispositif policier autour des manifestations" prévues, ainsi qu'une "présence policière un peu partout dans la capitale pour éviter (des) rencontres fortuites qui pourraient dégénérer". Cinq à 8.000 personnes sont attendues au rassemblement du RN à 15H, selon une source policière.