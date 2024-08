Rentrée scolaire : avant la reprise, parents et enfants profitent de l'été jusqu'au bout

Hors de question de rater ses dernières heures de soleil et de chaleur pour Loïc, un grand cornet de churros à la pâte à tartiner dans la main. Il le reconnaît lui-même, il faut savoir se faire plaisir avant la reprise : "Ça atténue l'amertume. La reprise, ce n'est jamais cool, on reprend des petites forces avant de reprendre".

"Ils ont hâte de revoir les copains"

Les parents veulent en profiter jusqu'à la dernière seconde, mais qu'en est-il des enfants ? Ont-ils hâte de reprendre le chemin de l'école ? "Ils ont hâte de revoir les copains, mais comme le retour à l'école, c'est lundi, je pense qu'elle ne sait pas trop ce qui l'attend, même si on la prépare pour l'école lundi".

Aurélia est venue profiter avec ses deux nièces Clémence et Sophie : "Et oui, la reprise, c'est lundi. Je garde mes nièces, on profite du beau temps une dernière fois avec une petite journée au parc et un peu à la plage. On a vu des choses sympas, des oiseaux, on a vu les ragondins, les goélands". En somme, plein de choses à raconter aux copines pour Clémence, qui fera sa rentrée en CE2 ce lundi.