Droits de douane : les prix des carburants sont à la baisse avant les départs en vacances

Les droits de douane annoncés par Donald Trump sur les produits importés ont provoqué la panique des marchés financiers. Mais derrière ce sombre tableau, il y a bien un aspect positif qui ravit les vacanciers : les prix du carburant sont en baisse. Une aubaine évidemment pour ses nouveaux départs en vacances.

C'est un effet inattendu des annonces de droits de douane de Donald Trump. Les prix à la pompe dégringolent, l'incertitude économique ayant fait baisser les cours du pétrole.

"Merci Trump"

Ce vendredi, les véhicules s'agglutinent pour former une longue file devant la station essence à La Madeleine, où le litre de gazole ne coûte que 1,47 euro. Un prix qui donne le sourire à Aurélien avant les vacances dans le Cotentin. "Merci Trump. C'est le seul truc qu'on peut lui dire, merci. Non, ça fait du bien. Même en Belgique, c'est plus cher qu'en France. C'est tellement rare ! On va profiter et remplir le réservoir à rebord". Ce dernier affirme économiser une dizaine d'euros sur le plein, du jamais vu depuis plusieurs années.

Juste à côté, Daniel remplit le réservoir de son camping-car avec un sentiment mitigé. "Le résultat est intéressant. Les causes sont plus inquiétantes... La dérèglementation qu'est en train de mettre en place Donald Trump au niveau mondial, je ne pense pas qu'à long terme ça soit une bonne solution", déplore-t-il. Car si le prix de l'essence baisse encore, le reste va forcément augmenter, insiste cet automobiliste qui s'apprête à prendre la route des vacances.