Rhône : le chantier du gymnase de Meyzieu vandalisé et recouvert de tags pro-Gaza

À Meyzieu, près de Lyon, un gymnase en construction a été saccagé et recouvert d'inscriptions pro-Gaza. Cela s'est passé le week-dernier, dans la nuit de dimanche à lundi. L'équipement n'a même pas encore été mis en service qu'il a déjà été vandalisé.

Les délinquants se sont introduits à l'intérieur du gymnase dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Coups de pioche dans les murs, dans les placos, dans les vitres, pots de peinture renversés, sanitaires et lavabos fracassés.

Et puis il y a ces tags sur les murs : "Là, ils se sont servis de pots de peinture noire et même de résine pour faire les traces que vous voyez sur les murs", explique Robert Pellarini, adjoint aux travaux. "Là, on voit 'Gaza 69', 'Free Gaza'. Je pense que c'est parce que c'est dans l'air du temps. Mais je ne vois pas ce que 'Gaza'. Ça me choque, je ne vois pas l'intérêt. C'est juste pour faire du mal. Ce sont des jeunes qui traînent et qui veulent se faire remarquer. C'est l'esprit de détruire".

"L'action publique est mise à mal au travers des dégradations de tout ce qui représente l'ordre et l'autorité"

Même indignation pour le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou : "J'ai de la colère par rapport à la dérive qui s'organise dans une certaine partie de la population : l'irrespect de tout ce qui représente l'ordre. Et l'action publique est mise à mal au travers des dégradations de tout ce qui représente l'ordre et l'autorité. Et ce sont directement les équipements publics qui sont touchés".

La remise en état a commencé. Mais ces inscriptions seront sans doute les plus difficiles à enlever et la facture totale pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une enquête a été ouverte, les policiers vont notamment visionner les images de la caméra de vidéo-surveillance installée juste devant le gymnase.