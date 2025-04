Les habitants de Corse appelés à «déposer les armes»

Alors que la Corse possède un taux préoccupant "de détention d'armes atteignant 350 armes pour 1.000 habitants en 2022", notamment en raison de la chasse, très ancrée sur l'île, les préfectures passent à l'action et lancent une opération d'abandon simplifié d'armes du 28 avril au 4 mai.

Les préfectures de Corse ont appelé ce vendredi 11 avril la population à "déposer les armes" via une opération d'abandon simplifié d'armes dans une île où leur taux de détention est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Une opération de sensibilisation

Pointant "une situation préoccupante en matière de détention et d'usage d'armes à feu en Corse" avec "un taux de détention d'armes atteignant 350 armes pour 1.000 habitants en 2022", soit "plus du double de la moyenne nationale qui est de 150 armes pour 1.000 habitants", les préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud organisent cette opération du 28 avril au 4 mai.

Pendant cette période, "tout détenteur d'armes ou de munitions non déclarées pourra s'en dessaisir en toute sécurité et sans aucune conséquence administrative ou judiciaire" et de façon totalement gratuite, précisent-elles. Ces armes, y compris celles détenues légalement, pourront être ramenées dans les brigades de gendarmerie ou les commissariats de police des principales villes corses.

Cette importante détention d'armes s'explique notamment par un grand nombre de chasseurs. La Corse compte ainsi "plus de 17.000 détenteurs d'un permis" de chasse, soit "un homme sur cinq" sur l'île, indique la Fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud.

"18 homicides et 16 tentatives d'homicides" en 2024

Mais l'île est aussi "au premier rang national" en termes d'homicides rapportés à la population, avec "18 homicides et 16 tentatives d'homicides" en 2024 pour 355.000 habitants - l'équivalent de Nice -, avait rappelé en janvier le préfet de Corse, Jérôme Filippini. Depuis le début de l'année, sept homicides dont six règlements de comptes ont déjà ensanglanté la Corse.

"Cette violence n'est pas une fatalité", avait assuré le préfet, estimant que la Corse "porte en elle les ressources" pour "échapper à cette histoire. Mais il faut le vouloir et le décider ensemble", avait-il insisté en annonçant son intention d'organiser cette opération "déposons les armes".

"Je ne m'illusionne pas sur le fait que les bandits qui détiennent des armes ne vont pas venir à la gendarmerie pour les déposer mais moins il y aura d'armes présentes en Corse, mieux nous nous porterons", a insisté le préfet fin février lors de la présentation du bilan de la délinquance. Avec plus de 120 armes à feu pour 100 habitants, selon le Small Arms Survey, les Etats-Unis se placent au premier rang mondial du sujet.