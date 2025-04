Airbags Takata : «Mon moyen de déplacement quotidien», la nouvelle campagne de rappel qui contrarie ces automobilistes

Depuis jeudi, de nouveaux véhicules, équipés d'airbags du fabricant japonais Takata, font l'objet d'une campagne de rappel initiée par Toyota et Mercedes. Une véritable douche froide pour les propriétaires concernés qui n'ont, théoriquement, plus le droit de rouler. Europe 1 a rencontré l'une d'entre elle à Toulouse.

Un objet censé nous protéger qui se transforme en véritable danger de mort. Les airbags du fabricant japonais Takata - dont le gaz à l'intérieur vieillit mal et risque d'exploser - font à nouveau parler d'eux depuis ce jeudi. 20 nouveaux modèles de Toyota et de Mercedes, commercialisés entre 2001 et 2018, vont faire l'objet d'un rappel et il est donc conseillé, en attendant, de laisser son véhicule au garage.

"Aujourd'hui, on nous dit que la voiture doit être immobilisée. Mais comment va-t-on faire ?", s'interroge Marie-Louise, propriétaire d'une Mercedes Classe A de 2009. Cette habitante de la région toulousaine doit désormais attendre un coup de téléphone du constructeur et éviter de prendre le volant.

"Si je n'ai pas le choix, je prendrai ma voiture"

"C'est mon moyen de déplacement quotidien, professionnellement déjà. Il faudrait que les concessionnaires trouvent des solutions, peut-être une voiture de courtoisie", suggère cette habitante qui peut difficilement se passer de son véhicule... Et qui va donc continuer de s'en servir. "Je ne vais pas mettre mes enfants en danger, mais moi, si je n'ai pas le choix, je prendrai ma voiture. Donc, je me mets en danger moi or aujourd'hui, ma voiture roule. Le problème de Takata ce n'est pas mon problème".

Marie-Louise ne risque pas d'amende, mais, dès réception du courrier de rappel, elle ne pourra plus se retourner contre le constructeur en cas d'avarie sur ses airbags.