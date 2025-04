REPORTAGE - Marathon de Paris : dans les pas de Louis Derrien, en hommage à son frère disparu

Ils sont plus de 54.000 coureurs à s'élancer ce dimanche dans les rues de la capitale pour le Schneider Electric Marathon de Paris. Si certains parcourt les 42 kilomètres de distance pour l'exploit sportif personnel, d'autres le fond pour une cause qui leur est chère. C'est le cas de Louis Derrien, rencontré par Europe 1. En s'élançant, il rend hommage à son petit frère décédé l'année dernière.

C'est le jour J ! Oubliez la voiture aujourd'hui dans la capitale : plus de 54.000 personnes vont s'élancer dans les rues de Paris ce dimanche pour le Schneider Electric Marathon de Paris. 42,195 kilomètres, avec un départ donné sur le rond-point des Champs-Élysées et une arrivée en bas de l'avenue Foch, à l'orée du bois de Boulogne.

Sur la ligne de départ, des amateurs, des professionnels. Certains courent pour battre un record, d'autres simplement pour franchir la ligne d'arrivée, et d'autres encore pour une bonne cause. Parmi eux, Louis Derrien a choisi de rendre hommage à son petit frère disparu en se lançant un pari fou.

"Je cours par amour"

Casquette blanche vissée sur la tête, cheveux attachés en chignon a l'arrière de la tête, baskets de running au pied et grand sourire aux lèvres, c'est presque détendu que Louis s'apprête à s'élancer pour son deuxième marathon de Paris. "Courir dans ma ville avec cette ambiance, c'est vraiment une fête", confie le jeune coureur.

Et si certains voulaient chercher un chrono ou simplement tenter de franchir la ligne d'arrivée, lui court pour la mémoire, celle de son frère cadet, Simon, emporté l'an dernier des suites d'une dépression.

"Je cours par amour. Comme je ne suis pas médecin, je me suis dit que j'allais courir. Il a passé du temps à l'hôpital avant de nous quitter et il y a cette promesse qui est venue : faire le tour de la France en courant. Je lui ai dit qu'en faisant ça, les gens seront derrière moi et que je pourrais leur dire : 'Si vous trouvez ça incroyable et courageux, regardez le combat de mon frère !' Parce que lui était encore plus fort et plus incroyable que moi", raconte Louis.

Changement de vie

Le marathon de Paris signe la première étape d'un Tour de France de près de 6.000 kilomètres pour collecter 100.000 euros de dons pour une association. Et lui qui, il y a encore deux ans, ne courrait pas, a dû changer complétement de vie.

"Le lundi j'allais courir 12 kilomètres, le mardi je faisais du renforcement musculaire, le mercredi du 'fractionné' avec de la vitesse, et puis le week-end on va faire une sortie jusqu'à 30 kilomètres et du vélo aussi", énumère-t-il. Ce sont l'équivalent de 130 marathons qu'il va courir en 150 jours, a commencé par celui de Paris.