Tempête Olivier : orages, rafales de vent, averses... Quels départements sont concernés ce week-end ?

Après plusieurs jours de beau temps, la pluie va faire son retour sur l'Hexagone, et l'orage est également attendu dans la moitié sud du pays, selon Météo France, dans le cadre de la tempête Olivier. Europe 1 fait le point sur les départements concernés.

La tempête Olivier va pointer le bout de son nez pile pour le début des vacances de printemps de la zone C. Ce week-end, et même la semaine prochaine, le mauvais temps va faire son retour et mettre fin à plusieurs jours d'ensoleillement un peu partout en France. De fortes pluies, du vent ainsi que des orages sont anticipés par Météo France qui place dix départements en vigilance jaune aux orages, samedi à partir de 15 heures.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dix départements en vigilance jaune aux orages samedi

Ces départements se situent dans le sud-ouest du pays. Il s'agit du nord au sud, de la Haute-Vienne, la Dordogne, la Corrèze, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

"En fin de journée et en soirée (samedi), une dégradation orageuse est attendue sur le Sud-Ouest, avec des orages parfois accompagnés de petite grêle", note l'institut météorologique, précisant que l'est du pays serait toutefois épargné, avec seulement "quelques ondées". En revanche, le vent d'autan et le vent marin souffleront de manière "soutenue", tandis que le vent de sud se renforcera "dans le couloir Rhône-Saône".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Sud-Est concerné à partir de dimanche

Pour dimanche, le Sud-Est ne devrait pas, cette fois, passer entre les gouttes. "Les passages nuageux et averses seront nombreux sur une moitié sud-est de la France", et "les pluies seront en particulier soutenues sur le nord de la Corse", précise Météo France, ajoutant que le vent sera aussi de la partie. La neige devrait aussi s'inviter dans les Alpes, au-dessus de 2.500 m d'altitude.

Ce temps maussade se prolongera lundi "sur un large quart sud-est, avec des orages possibles", prévient l'institut météorologique, qui anticipe également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest "en fin de journée". "Une dépression sur les Îles britanniques devrait piloter le temps sur le pays les jours suivants, avec un temps restant perturbé en particulier sur le Sud-Est mardi et mercredi", enchaîne Météo France, qui appelle à surveiller les cumuls de pluie près de la Méditerranée. Il sera donc de bon ton de ressortir son parapluie.