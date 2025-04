Pascal Praud et vous - «Dieu m'a parlé» : un auditeur de 55 ans raconte pourquoi il a décidé de se faire baptiser

Une hausse des baptêmes d'adultes de 45% par rapport à l'année 2024 est enregistrée par l'Église catholique de France. Jean-Pierre, 55 ans, témoigne dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, sur les éléments qui l'ont amené à se faire baptiser. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

+45% en un an : l'Église catholique de France a enregistré une forte hausse des baptêmes d'adultes depuis l'année 2024. Une hausse qui s'observe également chez les adolescents (+33%). Jean-Pierre, auditeur d'Europe 1 âgé de 55 ans, fait partie de ces adultes qui ont sauté le pas. "J'allais de temps en temps dans les églises quand il y avait des cérémonies, mais ça n'allait pas plus loin (...) Sur la dernière année et demie, c'est une rencontre et un besoin. J'avais commencé à étudier un petit peu la parole de Dieu (...) et un jour, il m'a parlé", témoigne-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, évoquant cette foi qu'il a depuis développée.