Emmanuel Macron va décorer les artisans de la reconstruction de Notre-Dame mardi

Six ans jour pour jour, Emmanuel Macron va présider la cérémonie de décoration d'une centaine d'artisans de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 33 personnes sont nommées chevalier de la Légion d'honneur, 67 sont nommées chevalier de l'ordre national du Mérite.

Charpentiers, sculpteurs, tailleurs de pierre... Emmanuel Macron va présider mardi la cérémonie de décoration d'une centaine d'artisans de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, six ans jour pour jour après un incendie dévastateur, a-t-on appris vendredi auprès de l'Élysée.

La cérémonie aura lieu à 18H00 à l'Élysée, soit environ à l'heure où le sinistre se déclarait à l'intérieur de la charpente, le 15 avril 2019, provoquant une très forte émotion dans le monde entier. Parmi les lauréats de cette promotion spéciale Notre-Dame, Philippe Jost, à la tête de l'établissement public chargé du chantier de restauration de la cathédrale, va recevoir les insignes de commandeur de la Légion d'honneur.

"Vous avez réussi ce qu'on pensait impossible"

Ce haut fonctionnaire avait succédé au général Jean-Louis Georgelin, décédé en 2023 et lui-même grand'croix, plus haut grade de cette récompense fondée par Napoléon Bonaparte. À ses côtés, une centaine d'artisans, entrepreneurs, conducteurs de travaux et directeurs d'opérations sont nommés "chevalier" (33 à la Légion d'honneur et 67 à l'ordre national du Mérite).

La promotion, dévoilée en janvier, comprend des restaurateurs de peintures, de vitraux, un facteur d'orgue, un maître-verrier et un artisan campanaire. Aymeric Albert, qui sera fait chevalier de la Légion d'honneur, a prospecté pour sa part dans les forêts de France pour sélectionner les chênes nécessaires à la reconstruction de la flèche, de la nef et du cheur.

Emmanuel Macron a fait de la reconstruction de Notre-Dame, un des chantiers emblématiques de son second quinquennat, une "fierté française", au côté des Jeux olympiques de Paris. "Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède par la volonté, par le travail, par l'engagement", avait-il lancé peu avant la réouverture de l'édifice, le 7 décembre, en remerciant tous les acteurs de la reconstruction.

"Vous avez réussi ce qu'on pensait impossible", avait-il ajouté, rappelant ceux qui avaient jugé "fou" ou "arbitraire" le délai de cinq ans fixé pour la reconstruction. Un thème qui sera sans doute au cœur de son hommage mardi alors que le chef de l'État, affaibli par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, tente de donner une nouvelle dynamique à son action jusqu'à la fin de son mandat en 2027.