Pascal Praud et vous - Hausse des baptêmes d'adultes : «Mon père maintenant, c'est Dieu», confie un auditeur de 55 ans qui s'est fait baptiser

Invité à s'exprimer sur les raisons de son baptême tardif, Jean-Pierre, auditeur d'Europe 1 âgé de 55 ans, évoque sa relation devenue particulière avec la religion catholique.

Jean-Pierre fait partie de ces adultes qui ont décidé de se faire baptiser tardivement. Selon la Conférence des évêques de France, une forte hausse de 45% des baptêmes d'adultes est observée par rapport à l'an dernier. Cet auditeur d'Europe 1 raconte ce qui l'a motivé à se faire baptiser, et il décrit sa relation singulière avec la religion. "Mon père maintenant, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Tout-Puissant, et je suis fier d'être à ses côtés", confie-t-il la voix chevrotante dans l'émission Pascal Praud et vous.