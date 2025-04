Frontières : Bruno Retailleau déploie des cellules de renseignement sur les réseaux de passeurs

Lors de son déplacement à Biarritz, vendredi, en marge de sa campagne pour la présidence des Républicains, Bruno Retailleau a abordé le thème de l'immigration clandestine. Pour le ministre de l'Intérieur, il est nécessaire de s'en prendre aux passeurs responsables de ces arrivées illégales sur le territoire.

Bruno Retailleau en campagne pour la présidence des Républicains. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement vendredi à Biarritz, au Pays Basque, pour un grand meeting. L'occasion pour lui d'aborder le thème de l'immigration clandestine, très urgente à ses yeux. Concrètement, il veut s'en prendre aux passeurs responsables de ces arrivées illégales sur le territoire.

"Force frontière"

Bruno Retailleau l'a redit vendredi, il veut mettre tous les moyens possibles pour lutter contre les réseaux d'immigration clandestine. Pour cela, le ministre de l'Intérieur a d'abord insisté sur le rôle de la "force frontière", créée il y a quelques mois, qui regroupe la police, la gendarmerie et les douanes. Des premiers effectifs de cette unité ont d'ailleurs été déployés il y a quelques jours près de la frontière espagnole.

Et selon Bruno Retailleau, il y a déjà des résultats encourageants. "Nous avons mis en place la force frontière. Il y a eu une méthode opérationnelle qui a été testée ici, c'était à la fin du mois de mars. 350 effectifs ont pu être déployés avec l'interpellation de 144 étrangers en situation irrégulière", s'est-il réjoui.

Autre point clé de la lutte contre l'immigration clandestine selon Bruno Retailleau, la cellule Certim. Il s'agit d'une cellule qui regroupe trois ministères, l'Intérieur, l'Economie et la Défense, créée récemment par le gouvernement. L'objectif est de pouvoir croiser les renseignements pour être plus efficace dans la traque des passeurs. Une première antenne de cette cellule a été ouverte près de la frontière espagnole récemment et d'autres devraient voir le jour sur toutes les frontières françaises dans les prochains mois.