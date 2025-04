Silencieux, 1.000 km d'autonomie... La région PACA teste un autocar à hydrogène, une première en Europe

Depuis cette semaine, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur teste une ligne d'autocar à hydrogène entre Marseille et Briançon, une première en Europe. Avec un seul plein, ce véhicule peut parcourir pas moins de 1.000 kilomètres.

À première vue, il a tout d'un autocar classique. Mais c'est seulement une impression : quand on tourne la clé de contact, tout change et le silence du moteur persiste. Depuis cette semaine, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur teste une ligne d'autocar à hydrogène entre Marseille et Briançon, une première en Europe.

1.000 km d'autonomie avec une seule recharge

Il s'agit de véhicules plus gros que les bus électriques qui se développent déjà dans les villes. Mais ils sont capables de parcourir des distances impossibles à ce jour pour les véhicules électriques. "Là, il a 42% d'autonomie, ça fait un peu plus de 550 km", explique derrière le volant l'exploitant de la ligne, Yann Pelgrin. "Nous allons faire le plein, et effectivement, au bout de 10 minutes, c'est reparti à 100% pour effectuer 1.000 km."

Un autocar zéro émission capable d'engloutir de longues distances d'une seule traite avec un rechargement rapide? L'idée est séduisante. Seul problème, la filière hydrogène n'est pas assez mature et les prix sont volatiles. "Aujourd'hui, l'hydrogène oscille entre 6 euros et 20 euros le kilo", confirme Arnaud Burban, le directeur France du constructeur Iriza, derrière cet autocar. Alors il prévient, "sans un premier pas, comme pour le véhicule électrique, il y aura forcément besoin d'un accompagnement politique ou par des subventions."

Cet autocar est testé entre Marseille et Briançon sur le réseau du Conseil Régional qui ambitionne de l'utiliser pour les futurs Jeux Olympiques d'hiver en 2030.