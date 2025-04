Moustique tigre : quelles sont les bonnes pratiques à adopter face à la prolifération ?

Les beaux jours arrivent en France et, avec eux, le moustique tigre. Face à la prolifération de ces insectes, dont les piqûres finissent par gâcher la joie de retrouver le soleil, voici quelques gestes et réflexes simples sont à adopter.

Ils n’avaient manqué à personne cet hiver. Mais dans une bonne partie de l’Hexagone désormais, et particulièrement dans le sud du pays, avec l’arrivée du printemps, les voici déjà de retour. Le moustique-tigre et ses piqûres qui finissent par gâcher la joie de retrouver le soleil, et de se promener bras nus, ou encore de manger dehors.

Il y a bien sûr des pièges plus ou moins efficaces, comme des raquettes électriques... Tout un arsenal qui fait d’ailleurs la joie des commerces. Mais pas de baguette magique pour se débarrasser de ces insectes. Pour diminuer la pression, il y a quelques gestes et réflexes simples qui ne coûtent rien et que chacun d’entre nous peut mettre en œuvre. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue en Gironde.

Attention aux réservoirs d'eau

Deux rayons de soleil, une remontée des températures et les revoici prêts à passer à l'attaque sur les balcons, dans les jardins et pire que tout, le soir alors que l'on est sur le point de s'endormir. les moustiques-tigres sont un petit cauchemar pour ces Girondins. "Le bruit le soir surtout qui nous empêche de dormir. Pour le bébé, ce n'est pas facile non plus. On essaie les anti-moustiques mais ça ne marche pas. Ils n'attendent pas forcément l'été. Dès qu'il fait beau, ils arrivent très vite dans la maison et les démangeaisons sont très gênantes", déplore ce couple.

Les moustiques-tigres, ce n'est pas nouveau et les communes de l'agglomération bordelaise, notamment, sont bien conscientes des nuisances qu'ils engendrent. Adjoint au maire de Mérignac, Gérard Chausset rappelle que certaines précautions peuvent limiter leur prolifération. "Par exemple, ce qui est très important, c'est de faire de la chasse aux coupelles. Sous les géraniums, sur les balcons, la coupelle à chat, tous les petits réservoirs d'eau doivent être changés tous les quatre jours. Si l'eau stagne plus de quatre jours, à ce moment-là, c'est un nid à larves, ça va se développer. Donc c'est vraiment très important", insiste-t-il.

Des gestes utiles si on les applique chez soi et si les voisins les accomplissent également.

