«Pas trop chaud, pas trop froid» : la station de ski de Chamrousse séduit les vacanciers en quête de fraîcheur

"Pour fuir la chaleur, prenez de la hauteur". Tel est le slogan de la station de ski de Chamrousse qui souhaite attirer les touristes en période de fortes chaleurs. La station, située en Isère à une trentaine de kilomètres de Grenoble, bénéficie de températures bien plus clémentes. Environ 10 degrés de moins que dans le bassin grenoblois où le mercure atteint fréquemment les 40 degrés.

Léonore, 19 ans et Estéban, 23 ans, originaires de Chambéry, en ont profité ce mercredi au petit matin. Avec vue sur le massif de Belledonne, ils savourent la fraîcheur au bord des lacs Robert après avoir bivouaqué. "Quand on passe de notre appartement où il fait plus de 35 degrés, on arrive ici, il fait entre 18 et 20 degrés, c'est super agréable. On avait notre duvet, on n'avait pas trop chaud, pas trop froid non plus, la température idéale".

"On est à la fraîche tout le temps"

Au sommet, à la Croix de Chamrousse, à 2.253 mètres d’altitude, les courants d’air rafraîchissent les randonneurs comme Jo et Julie, un couple de trentenaire qui parcoure, avec son fils Nino, près de 15km par jour. "La récompense, c'est d'arriver en haut", assure Jo. "Au frais et avec le soleil", ajoute sa compagne Julie. "Avec le vent qui nous caresse, qui nous rafraîchit, ça nous donne un coup de boost pour le retour de la randonnée", appuie Jo.

Sur le sentier, même les marmottes, sensibles à la chaleur, sortent de leur terrier. Marion, mère de famille originaire de Nîmes, privilégie désormais les stations de ski l’été. "On est à la fraiche tout le temps, on monte au sommet, on fait des pique-niques. On peut vraiment faire des activités. On ne vit pas à la clim comme on le fait à la maison".

"80% de l'espace naturel est protégé"

Une tendance estivale que confirme Christopher Hardy, directeur de l’office du tourisme de Chamrousse. "L'année dernière, on a explosé les compteurs, on était passé à plus de 50% en réservations sur la station. Cette année, on se retrouve à -16% par rapport à l'année dernière, mais c'était une année record. On se rend bien compte que les vacanciers viennent en montagne pour la fraîcheur, pour les nuits fraiches et se régénérer". La station de montagne souhaite aussi développer ses activités nautiques. L'été prochain, des structures gonflables devraient être construites sur les lacs Roberts où il est déjà possible de faire du yoga paddle.

Les touristes viennent aussi profiter de la nature. "A Chamrousse, 80% de l'espace naturel est protégé, classé soit en Natura 2000 ou en site espace naturel sensible (ENS)", détaille Christopher Hardy. En fin de journée, les vacanciers se promènent sur le plateau de l’Arselle, un domaine de ski nordique l'hiver, prisé par les personnes âgées, notamment pour ses balades ombragées autour des chaînes de montagnes avec peu de dénivelé. Arlette, 72 ans, vient chaque été dans sa résidence secondaire située dans la vallée, à quelques kilomètres de la station. "C'est le bonheur de marcher à la fraîche. Dès qu'on va à l'ombre, on est bien, il y a de l'air. Pour moi, c'est nécessaire, j'ai de la chance d'avoir un pied-à-terre".