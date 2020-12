EN DIRECT - Le Covid-19 fait trois fois plus de morts à l'hôpital que la grippe

EN DIRECT

Le président de la République Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au coronavirus jeudi. Alors que l'Hexagone poursuit son déconfinement, la situation sanitaire inquiète à l'approche des vacances : plus de 18.000 nouveaux cas ont été enregistrés jeudi au cours des dernières 24 heures et Jérôme Salomon considère que "l'évolution de l'épidémie est préoccupante". La vaccination contre la Covid-19 va commencer dans l'UE les 27, 28 et 29 décembre, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : 59.619 morts en France, "l’évolution de l’épidémie est préoccupante" selon Jérôme Salomon

Emmanuel Macron est positif au coronavirus, de nombreux cas contact en France et à l'étranger

Après l'avis d'un comité d'experts, le vaccin Moderna a le champ libre aux États-Unis

Emmanuel Macron testé positif au Covid-19, de nombreux cas contact

Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19 et va s'isoler pendant sept jours, a annoncé l'Élysée. Il "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance", a ajouté la présidence dans un communiqué. Emmanuel Macron "a des symptômes réels, toux et fatigue importantes", a rapporté Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, précisant que le président était "suivi par un médecin du service de santé des armées".

Comme de nombreuses personnalités politiques, Jean Castex est cas contact d'Emmanuel Macron. Dès que le Premier ministre en a été informé, et bien qu’il ne présente aucun symptôme, il s’est placé à l’isolement. Par mesure de précaution, Jean Castex a effectué un test PCR dès jeudi matin. Le résultat a été négatif. Un nouveau test sera réalisé à J+7 conformément au protocole sanitaire. Brigitte Macron fait aussi partie des cas contact : elle a annoncé jeudi soir avoir été testée négative.

Le président a quitté jeudi soir l'Elysée pour se rendre à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, "où il pourra à la fois s'isoler et continuer à travailler", a indiqué l'Elysée à l'AFP.

Plusieurs dirigeants européens à l'isolement

Après l'annonce du test positif d'Emmanuel Macron, le chef du gouvernement portugais Antonio Costa a été placé "à l'isolement préventif" après s'être entretenu mercredi avec le président français. Il "ne présente aucun symptôme" et s'est soumis à un test Covid-19 dans la matinée de jeudi, ont précisé ses services. De son côté, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a annoncé qu'il se plaçait lui aussi en quarantaine. Jeudi et vendredi derniers, il avait participé à un sommet européen avec Emmanuel Macron. Le président du Conseil européen Charles Michel et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez se sont aussi mis en quarantaine par précaution.

Le Covid-19 fait trois fois plus de morts à l'hôpital que la grippe

Le Covid-19 fait trois fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique, selon une étude française publiée vendredi. Publiée dans la revue médicale The Lancet Respiratory Medicine, elle se base sur les données de plus de 135.000 patients français, soit 89.530 hospitalisés pour le Covid-19 en mars et avril 2020 et 45.819 hospitalisés pour la grippe entre décembre 2018 et février 2019. Le taux de décès des patients atteints du Covid-19 a été trois fois plus élevé que celui des patients touchés par la grippe : 16,9% pour les premiers (plus de 15.000 morts sur 89.500 malades) contre 5,8% pour les seconds (plus de 2.600 morts sur 45.800 malades).

"Notre étude est la plus vaste à ce jour à comparer les deux maladies et confirme que le Covid-19 est bien plus grave que la grippe", commente dans un communiqué l'une des auteurs, la Pr Catherine Quantin du CHU de Dijon, chercheuse à l'Inserm.

La circulation du virus reste élevée en France à l'approche des fêtes

Selon les chiffres communiqués jeudi soir par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, la France compte 59.619 morts du coronavirus. La hausse des nouveaux cas recensés de coronavirus sur les dernières 24 heures se poursuit, avec 18.254 nouveaux malades confirmés. "Cette augmentation du nombre de cas invite à la plus grande vigilance afin d’éviter une flambée épidémique. La prévention reste la pierre angulaire de notre stratégie", a rappelé Jérôme Salomon.

Il a ainsi reconnu que la tendance était à la hausse à partir d'un plateau haut, et que "l’évolution de l’épidémie est préoccupante". En effet, le taux de positivité des tests est légèrement supérieur à 1. Au total, 25.182 personnes étaient hospitalisées en France jeudi, contre 25.315 mercredi. On recensait notamment 2.808 en réanimation soit 42 de moins que mercredi, a également précisé le directeur général de la Santé.

L'épidémie est par ailleurs en "recrudescence" dans le Doubs, où le CHU de Besançon a effectué de nouveaux transferts de patients vers d'autres régions pour répondre à une situation sanitaire "tendue", a-t-on appris de sources préfectorale et hospitalière. Le Centre hospitalier universitaire de Besançon a procédé mercredi et jeudi à trois nouveaux transferts par avion de patients atteints par le Covid-19, vers des hôpitaux d'Ile-de-France et de Nouvelle Aquitaine, a indiqué l'établissement dans un communiqué.

Les bars et restaurants sont des lieux à risques concernant les contaminations selon un rapport

Europe 1 s'est procurée les conclusions d'une vaste étude menée auprès de 25.000 personnes par le professeur Arnaud Fontanet sur les lieux où les risques de contamination sont les plus élevés. Selon cette étude, la fréquentation des bars, des restaurants et des salles de sport multiplient les risques d'infections.

Vaccins : le calendrier se précise en Europe

La vaccination contre la Covid-19 va commencer dans l'UE les 27, 28 et 29 décembre, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans un tweet. L'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé qu'elle se pencherait le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. La Commission avait précisé qu'elle donnerait ensuite son autorisation dans les deux jours suivant ce feu vert.

Jean Castex avait pour sa part dévoilé mercredi la stratégie vaccinale du gouvernement, en promettant la "transparence" pour susciter la "confiance". Il avait annoncé de premières vaccinations contre le Covid-19 "dès la dernière semaine de décembre", mais pas avant "la fin du printemps" pour la population non prioritaire.

L'Allemagne enregistre un record d'infections en 24h

L'Allemagne a enregistré jeudi un record d'infections au Covid-19 en seulement 24 heures, dépassant le seuil des 30.000. Après avoir annoncé dans un premier temps 26.923 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, l'institut national de veille sanitaire Robert-Koch (RKI) a indiqué qu'il fallait ajouter 3.500 cas nouvellement enregistrés dans la région du Bade-Wurtemberg et qui n'avait pas été encore comptabilisés pour des raisons techniques.

Cela porte à 30.423 le nombre de nouvelles infections en une journée, soit un niveau jamais atteint jusqu'ici alors que l'Allemagne est confrontée à une deuxième vague épidémique beaucoup moins maîtrisée que la première, au printemps. Au total, le virus a coûté la vie à 24.125 personnes, selon le RKI.

Nouveau confinement en Irlande du Nord après Noël, le vaccin Moderna a la champ libre aux États-Unis

Le gouvernement nord-irlandais a décidé jeudi soir d'instaurer après Noël, et pour six semaines, un nouveau confinement face à la forte progression de l'épidémie dans la province britannique. L'Irlande du Nord connaîtra ainsi son troisième confinement. Les nouvelles restrictions entreront en vigueur à partir du 26 décembre et feront l'objet d'une évaluation au bout de quatre semaines. Les commerces non-essentiels devront fermer, tout comme les pubs et restaurants, qui pourront toutefois faire de la vente à emporter. La première des six semaines de confinement sera encore plus stricte, avec interdiction de tous les événements sportifs et fermeture des magasins avant 20 h.

Aux États-Unis, un comité consultatif d'experts a voté jeudi pour recommander l'autorisation d'urgence du vaccin contre le Covid-19 de la société Moderna, ouvrant la voie à la livraison de doses dès ce week-end. Après cet avis non contraignant, ce sera à l'Agence américaine des médicaments (FDA) d'accorder son feu vert, ce qui devrait intervenir très rapidement et ferait de Moderna le deuxième vaccin à être autorisé dans un pays occidental.

Plus de 1,65 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.652.977 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi. L'Europe est la première région du monde à enregistrer plus d'un demi-million de morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 310.325 décès pour près de 17,18 millions de cas recensés. Suivent le Brésil avec 184.827 morts, l'Inde (144.451), le Mexique (115.769) et l'Italie (66.537).