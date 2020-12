"Ça m'a rendu très ému" : un Français raconte sa vaccination contre le Covid-19

TÉMOIGNAGE

Il est l'un des tout premiers français au monde à s'être fait vacciner contre le Covid-19 dans le cadre d'une campagne de vaccination nationale. Le neurologue franco-américain Julien Cavanagh a reçu la piqûre du produit développé par Pfizer et BioNTech, jeudi, sur son lieu de travail au Massachusetts General Hospital de Boston, aux États-Unis. Pour lui, c'est une très grande fierté. "Moi, ça m'a rendu très, très ému et les infirmières qui administraient ces vaccins l'étaient aussi", raconte-t-il vendredi sur Europe 1.

"On a un énorme moment d'espoir"

Selon les derniers chiffres disponibles, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, tant en nombre de cas que de morts, avec 310.325 décès. "Ma première pensée a été pour tous les patients, tous les collègues que j'ai perdus dans cette pandémie et qui, malheureusement, ne peuvent pas connaître ce moment. Aujourd'hui, on a encore des mois de combat mais on a un énorme moment d'espoir. On sait qu'on est dans la bonne direction avec ce vaccin", explique Julien Cavanagh.

"L'impression de faire partie de l'histoire de l'humanité"

Le neurologue rapporte avoir reçu "une toute petite injection". "C'est 0,3 millilitre et une toute petite quantité de liquide." "Ça donne l'impression de faire partie de l'histoire de l'humanité. L'histoire de la science", ajoute-t-il. En France, les résidents des Ehpad seront les premiers à pouvoir être vaccinés. Mais ils doivent encore attendre la fin décembre.