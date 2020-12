Vaccin contre le Covid-19 : "Il ne faut pas caricaturer ceux qui s'en méfient", dit Villani

INTERVIEW

1,16 million de doses de vaccin contre le coronavirus seront livrées à la France avant la fin de l'année. La campagne de vaccination est imminente et pourtant, 59% des Français rechignent à l'idée se faire vacciner, selon un sondage Ifop publié fin novembre. Député de l'Essonne et président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Cédric Villani appelle à ne pas "caricaturer ceux qui s'en méfient". "Le doute est sain. Il faut simplement parler, discuter, débattre", explique-t-il sur Europe 1 vendredi.

Cédric Villani explique que pour comprendre cette défiance, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. "Il ne faut pas réduire l'hésitation vaccinale aux théories du complot, c'est bien plus que ça." La position "anti-vaccin" s'expliquerait en partie, dit Villani, par une défiance envers les autorités du pays et une attitude de rejet envers le gouvernement. "Il y a eu des cafouillages pendant la crise sanitaire, cela peut entrainer des doutes", souligne-t-il, pointant notamment le manque drastique de masques ressenti au printemps.

"Il faut faire davantage confiance aux scientifiques"

Il appelle cependant à faire "davantage confiance aux grands scientifiques" qui ont travaillé à l'élaboration des différents vaccins. "Oui, ils ont été élaborés dans un temps très court, mais l'Agence européenne des médicaments a fait preuve de la plus grande rigueur", assure le député. En France, la campagne de vaccination sera pilotée par le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, présidée par le professeur Alain Fischer. "Un scientifique très renommé" que l'office parlementaire présidée par Cédric Villani a "cuisiné pendant plus de deux heures". Les experts sont sortis rassurés de l'audition en question.

Le premier vaccin disponible en France sera celui développé par Pfizer et BioNTech, utilisant la technique de l'ANR messager. "Ce vaccin symbolise peut-être une nouvelle ère dans la vaccination", affirme-il. A titre personnel, Cédric Villani assure qu'il se fera vacciner "sans problème" contre le Covid-19. "Parce que j'ai interrogé les experts et écouté les histoires derrière."